Nairo Quintana gana la segunda etapa y es el nuevo líder de la Vuelta Asturias

Oviedo, 24 abr (EFE).- El corredor colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, ganó este viernes la segunda etapa de la 68 Vuelta Ciclista a Asturias para convertirse en el nuevo líder de la clasificación general tras protagonizar una escapada en el Alto de Cueña junto al español Adrià Pericas (UAE Team), al que dejó atrás en la subida a Carabanzo.

Quintana, de 36 años, con once temporadas en el Movistar y 51 victorias en el circuito internacional, llegó a la meta en Pola de Lena en solitario, por delante de Pericas, que entró segundo a 26 segundos.

La segunda etapa, considerada la ‘reina’ de la 68 edición de la Vuelta Asturias, se desarrolló en un recorrido de 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, con una primera mitad llana y cuatro puertos de montaña, uno de primera categoría, dos de segunda y el último de tercera. EFE

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