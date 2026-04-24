España

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Guardar
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)

Consulta enseguida los resultados ganadoresdel sorteo de la Triplex de la Once de este viernes 24 de abril celebrado por los Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 24 de abril.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 7, 5, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Máxima de Holanda sorprende con una tiara histórica y un vestido de volantes: su guiño a la Feria de Sevilla, donde se enamoró del rey Guillermo Alejandro

La monarca ha lucido una prenda con toques flamencos en la cena del Cuerpo Diplomático de Ámsterdam, justo en la semana en la que se está celebrando la Feria de Abril

Máxima de Holanda sorprende con una tiara histórica y un vestido de volantes: su guiño a la Feria de Sevilla, donde se enamoró del rey Guillermo Alejandro

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

La Guardia Civil detuvo a 11 personas en el último operativo contra el tráfico de drogas en O Salnés

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

PACMA reacciona a las cornadas de Roca Rey y Morante de la Puebla: “La verdadera víctima sigue siendo el toro”

El Partido Animalista ha lanzado un comunicado en el que critica la tauromaquia y la califica de “violencia legalizada”

PACMA reacciona a las cornadas de Roca Rey y Morante de la Puebla: “La verdadera víctima sigue siendo el toro”

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

La mayoría de expedientes se dirigen a Endesa, mientras que el resto están repartidos entre TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja y se suman a la veintena anunciada hace una semana

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

El exportero internacional polaco, Jan Tomaszewski, ha sentenciado al técnico alemán y considera que “su etapa en el Barça no acabará bien”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

ECONOMÍA

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

DEPORTES

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte