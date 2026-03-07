La selección española jugará dos partidos amistosos en Portugal el 19 y 21 de marzo

Redacción deportes, 6 mar (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala disputará un doble partido amistoso ante Portugal los días 19 y 21 de marzo en la localidad lusa de Fafe, que reúne a dos de las grandes potencias del panorama internacional: las actuales subcampeonas del mundo, las lusas, y las terceras clasificadas, España, que, además, es tricampeona de Europa.

Los encuentros se disputarán en el parón internacional provocado por la disputa de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, fase en la que ni España ni Portugal participan al haber accedido directamente a la siguiente ronda del torneo continental.

De este modo, ambos combinados aprovecharán estas fechas para medir fuerzas y continuar su preparación de cara a los próximos compromisos oficiales. La selección española, dirigida por Clàudia Pons, mantiene su condición de referencia del fútbol sala femenino internacional tras proclamarse subcampeona en el último Mundial.

Portugal, por su parte, también llega a la cita con un importante bagaje competitivo tras lograr la medalla de bronce en el campeonato del mundo, lo que augura dos encuentros de alto nivel entre dos selecciones que se conocen bien y que mantienen una intensa rivalidad deportiva en los últimos años.

España y Portugal tienen garantizada su presencia en la Élite Round de clasificación para la Eurocopa de 2027, prevista para la primera semana de octubre de 2026, una fase en la que se decidirán las selecciones que disputarán el campeonato continental.

Serán el tercer y cuarto partido de este año de España después de las victorias logradas ante Noruega y Croacia por 5-0 y 8-0 de hace dos semanas en tierras croatas. EFE

jmd/apa