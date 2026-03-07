FAES recrimina a Sánchez no comparecer en el Congreso por la guerra a diferencia de Aznar

Madrid, 7 mar (EFE).- La Fundación FAES ha criticado este sábado "la impostura y mentira" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la guerra en Irán y le ha acusado de “escapar al escrutinio” del Congreso, a diferencia del expresidente José María Aznar, para no comparecer y explicar la postura del España.

La fundación que preside Aznar critica en una publicación que Sánchez se ha limitado a explicar la postura del Gobierno con una “declaración institucional reducida a recalentar el plato del No a la guerra”.

Ello constituye, según FAES, "la evidencia palmaria de su temeraria indiferencia hacia los intereses de España".

Contrapone que Aznar rindió cuentas hasta siete veces en el Congreso para dar cuenta en materia de política exterior respecto a la guerra en Irak.

Asegura que sometió dicha cuestión a votación y el 4 de marzo de 2003 cosechó 183 votos a favor para que se aprobara una resolución al respecto" porque en ese año el Gobierno, resalta, sí tenía la confianza de la Cámara.

Por ello, FAES ve "especialmente grave" la "falta de escrúpulos" de Sánchez a la hora de "subordinar la política exterior española a sus propios intereses" y le acusa de haber "quebrado todos" los principios constitucionales y los que rigen la legalidad internacional.

"Avala la paz, pero sólo la de los cementerios, la que impone la teocracia iraní masacrando manifestantes y reprimiendo brutalmente a las mujeres", dice FAES en su escrito. EFE