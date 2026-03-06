Espana agencias

Visto para sentencia el juicio contra el acusado del apuñalamiento mortal a un menor en Isla Mayor (Sevilla)

El Juzgado de Menores de Sevilla ha dejado este viernes, 6 de marzo, vista para sentencia la causa contra el presunto autor del homicidio a otro menor de 17 años ocurrido en la madrugada del martes 2 de julio en el poblado Alfonso XIII en la localidad de Isla Mayor (Sevilla). El presunto autor de los hechos se enfrenta a una petición fiscal de seis años de internamiento en régimen cerrado, seguido de tres años de libertad vigilada con asistencia educativa, por presuntos delitos de homicidio y robo en grado de tentativa. A la entrada se encontraban, con carácter previo a la vista oral, los padres de Daniel, la víctima de este incidente, que han descrito los días en los que ha tenido lugar la causa como "muy duros".

"Han sido unos días muy duros. Hoy es el último día del juicio y lo único que esperamos es que se haga justicia. Pero, cuando sepamos la sentencia, va a ser más duro todavía", ha lamentado el padre de la víctima, Francisco José Márquez. En este sentido, cabe recordar que, al inicio de la primera sesión del juicio, declaraba que la familia "no tendrá justicia". Su queja se debe a que, según la Ley Orgánica 5/2000 (LORPM), la pena máxima para menores de entre 14 y 15 años por un presunto delito de homicidio oscila entre uno y cinco años de internamiento, algo que consideraba entonces una "vergüenza". El presunto autor los hechos tenía quince años en el momento del episodio, "a tan solo 28 días de cumplir los 16 años".

"Nosotros seguimos pidiendo lo mismo, claro, no hemos cambiado. Queremos el endurecimiento de la ley del menor. La vida de mi niño no vale cinco años. Aunque, eso si, esperamos la pena máxima cuando conozcamos la sentencia", ha apostillado la madre del joven, Manoli Gómez.

Hasta el lugar en el que ha tenido lugar esta última sesión se han desplazado el alcalde de la localidad sevillana de Isla Mayor, Juan Molero; el regidor de Coria del Río, Modesto González, y la alcaldesa de Puebla del Río, Lola Prósper, que han querido mostrar su apoyo.

"Son gente conocida en el pueblo, gente querida. Este episodio es algo que despierta la solidaridad en cualquier ser humano. Es algo muy doloroso. Lo mínimo que podemos hacer es venir aquí, habíamos avisado a la familia de que íbamos a coincidir aquí, en el último día del juicio", ha expresado Molero.

Por su parte, Prósper, alcaldesa del municipio en el que residía Daniel, ha expresado la "conmoción" que sufrió la ciudadanía al conocer el desenlace de los hechos. "Evidentemente, no nos olvidamos de nuestro vecino ni de sus padres. Hemos querido acompañar en este día tan duro, también en estos meses, que no han sido fáciles", ha añadido.

"Lo que le ha pasado a Daniel no tiene solución. Por eso, nosotros, lo máximo que podemos hacer es dar nuestro apoyo a familia y amigos. Tal vez habría que darle una vuelta a la ley del menor, pero es difícil saber dónde están los límites. En cualquier caso, lo importante hoy es mostrar nuestro apoyo", ha expresado por su lado el máximo responsable municipal de Coria del Río, de la que es natural la madre del menor.

La víctima falleció por un apuñalamiento con arma blanca en la parada de autobús del municipio en torno a las 00,30 horas. Isla Mayor celebraba unos días después del momento de los hechos un minuto de silencio al que acudían allegados y vecinos de la localidad. Los vecinos de la localidad realizaron, posteriormente, pintadas y destrozos en la fachada de la casa del que consideran el presunto asesino del menor.

