El abogado de Ábalos se plantea acudir al Constitucional después de que el Supremo rechazase sus cuestiones previas

El abogado del exministro José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha asegurado este viernes que se está planteando la "posibilidad" de recurrir al Tribunal Constitucional el auto por el cual el Tribunal Supremo desestimó las cuestiones previas al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia.

"Lo estamos solventando y creemos que lo vamos a hacer", ha anunciado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, en la que ha explicado que está estudiando la presentación de un incidente de nulidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que este miércoles confirmó que la vista oral arrancará el próximo 7 de abril.

El letrado del exministro también se ha referido al escrito que presentó este jueves, en el que solicitó al alto tribunal más tiempo para preparar con garantías el juicio. "Esperemos que se atienda al criterio razonable de que la defensa necesita más tiempo. Es materialmente imposible preparar con suficiente tiempo el juicio. Es el derecho de defensa al fin y al cabo", ha añadido.

En esta línea, Turiel ha insistido en la "dificultad de acceso a la causa" y, en concreto, a los "50.000 archivos que hay que descargar uno a uno". "Nos estamos viendo en dificultades muy grandes. No se trata de no celebrar, sino de celebrar con garantías", ha asegurado.

"Eventualmente", y si la futura sentencia "fuese condenatoria" para Ábalos, esta cuestión --la de posponer el juicio-- "formaría uno de los motivos de recurso de amparo" al Constitucional, según ha sostenido el letrado.

Por último, Turiel se ha referido al estado de Ábalos, en prisión desde el pasado mes de noviembre. "Está desmejorado, está muy afectado. La situación no acaba de entenderla y sobre todo es muy difícil, porque él ve la dificultad de la interlocución parar preparar el juicio. Es muy complicado prepararlo con él en prisión. Está ilusionado con su defensa, pero es consciente de las dificultades", ha zanjado.

