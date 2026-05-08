Espana agencias

125-107. Los Lakers dan la cara, pero no basta ante los Thunder

Guardar
Google icon

Miami (EE.UU.), 7 may (EFE).- Los Angeles Lakers compitieron este jueves de tú a tú a los Oklahoma City Thunder durante cuarenta minutos, pero sumaron la segunda derrota en las semifinales del Oeste de la NBA (2-0) tras caer por 125-107.

El orgullo apareció, pero fue insuficiente para tumbar a los actuales campeones.

PUBLICIDAD

Porque el encuentro de este jueves siguió un rumbo casi ideal para los angelinos: brillantes en el tiro durante la primera parte, y con problemas de faltas constantes para un Shai Gilgeous-Alexander al que le costó entrar en ritmo.

La casualidad quiso que los Thunder rompieran el partido con su estrella en el banquillo, poco después de que le pitasen su cuarta falta personal cuando apenas se había jugado un minuto y medio del tercer cuarto.

PUBLICIDAD

Un parcial de 21-5 puso el +11 para Oklahoma (85-74) y aunque LeBron James lideró varios amagos de remontada en el cuarto periodo, los Lakers no culminaron la gesta.

Las pérdidas de balón (20) y varios tiros liberados fallados en momentos clave condenaron la que parecía la mejor oportunidad para que los angelinos dieran la sorpresa.

En ausencia de un Luka Doncic que ya suma cinco semanas de baja, Austin Reaves (31 puntos y 10 de 16 en tiros) y James (23 puntos, 9 de 18 en tiros y 6 asistencias) volvieron a ser los que tiraron del carro, apoyados en un gran Rui Hachimura que estuvo muy acertado con 16 puntos.

El +18 final contrastacon lo que se vio durante la mayor parte del encuentro, en el que los Lakers llegaron a liderar el marcador durante varios minutos.

El cuadro angelino aguantó el golpe inicial de los Thunder en el primer cuarto, con un parcial de 11-0 que puso el 27-15 en el marcador tras un 2+1 de Gilgeous-Alexander, y se fueron por delante al descanso (57-58), gracias a un 50 % en tiros de campo y un 40 % desde el perímetro.

Holmgren, que terminó con 22 puntos y 9 rebotes, se agigantó en el tercer periodo y, acompañado por Ajay Mitchell que anotó 20 puntos, puso arriba a Oklahoma, que nunca volvió a verse por debajo en el marcador.

No hizo falta que el actual MVP jugase en el tercer cuarto para que los locales abrieran ventaja, y completamente descansado, anotó nueve puntos en el último periodo para sentenciar el partido.

Sin embargo, como en el primer partido de la serie, Gilgeous-Alexander mostró su versión más terrenal, y llegó al último cuarto con solo 13 puntos anotados, aunque acabó con 22 puntos y un 7 de 13 en tiros.

El triunfo de los Thunder es el sexto consecutivo en estos 'playoffs' tras barrer a los Phoenix Suns en la primera ronda.

Pero el de esta noche fue quizás el más complicado, pese al 55 % de acierto en tiros de campo y un 39 % desde el perímetro, que superó por poco el 50 % en el tiro y el 38 % en triples con el que acabaron los Lakers.

La serie viaja ahora a Los Ángeles, donde el sábado se disputará el tercer partido de la serie. Los Thunder han ganado los seis partidos que han jugado esta temporada contra los Lakers, con un promedio de casi treinta puntos de diferencia. EFE

Google icon

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva jornada de intensos preparativos ante el reto de recibir al crucero con hantavirus

Infobae

La brasileña Gomes anota y asiste en triunfo de Pachuca sobre Monterrey

Infobae

Este viernes, lluvias generalizadas, fuertes en el noroeste peninsular y Baleares

Infobae

0-6. Bragantino no renuncia y Blooming hipoteca gran parte de sus opciones

Infobae

2-1. Coquimbo remonta ante Universitario con doblete de Vadalá e iguala al líder Tolima

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Trump amenaza a la Unión Europea con disparar los aranceles si Bruselas no elimina los suyos antes del 4 de julio

Francia investiga a Elon Musk por su presunta complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil en la red social X

Un narco holandés huido en África está detrás del alijo récord de cocaína: 30.215 kilos con un valor de 812 millones de euros en el mercado

La agencia estatal que debería coordinar la crisis sanitaria del hantavirus sigue ‘dormida’ porque no se encuentra edificio para instalar su sede en ocho ciudades

ECONOMÍA

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Adiós a las hipotecas ‘baratas’: los bancos endurecen las exigencias para concederlas y suben su precio para esquivar riesgos

Italia y la ONU crean una coalición de 40 países para garantizar el suministro de fertilizante ante la guerra en Oriente Medio

Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

El BCE alerta de que el exceso de dinero ahorrado en depósitos amenaza el futuro de las pensiones y el nivel de vida de los jubilados

El pazo gallego que se vende por más de 2 millones de euros: un río privado, un palomar único y una capilla privada

DEPORTES

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El momento más crítico de Arbeloa al frente del Real Madrid: con el vestuario en tensión y el Clásico en el horizonte

El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Federico Valverde niega una pelea con Tchouaméni y atribuye su corte en la frente a un golpe accidental

Fede Valverde sufre un traumatismo craneoencefálico tras una pelea con Tchouaméni y será baja para el Clásico

El Real Madrid abre un expediente disciplinario a Valverde y Tchouaméni tras una segunda pelea