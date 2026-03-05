Prisión provisional y sin fianza para un investigado en Palencia por distribución de pornografía infantil

El juez instructor del Tribunal de Instancia 3 de Palencia detalló que la decisión de ordenar prisión provisional sin fianza para el investigado responde al hallazgo de más de 65.000 archivos con contenido pornográfico infantil que, según las pesquisas, circularon utilizando una dirección IP vinculada al domicilio del acusado. Este hecho constituye, al menos de forma indiciaria, la base para atribuirle la comisión de los delitos de posesión y distribución de material ilícito. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) comunicó la resolución este jueves 5 de marzo y subrayó que la naturaleza y cantidad de los archivos compartidos motivaron la adopción de la medida cautelar.

Según informó el TSJCyL, la resolución judicial considera fundada la sospecha sobre la autoría del investigado en relación a los delitos de posesión y difusión de pornografía infantil. El magistrado expone en el auto que la difusión de los más de 65.000 archivos se realizó a través de la red desde la dirección IP domiciliaria del sospechoso. El juzgado de guardia concede especial importancia a este dato y añade que, de acuerdo con la investigación, la cantidad de material compartido evidencia una actividad sostenida y no un hecho aislado.

El magistrado instruyente, según publicó el TSJCyL, considera que concurren diferentes circunstancias que justifican la privación de libertad del investigado mientras dure la instrucción. Entre los argumentos, el auto señala el riesgo de fuga como uno de los elementos clave. La gravedad de las penas asociadas a los presuntos delitos incrementa la posibilidad de que el acusado intentase eludir la acción de la justicia. A esto se suma la preocupación por una posible obstrucción a la investigación, ya que el acceso a dispositivos electrónicos, evidencias digitales o contactos podría dificultar el desarrollo del proceso penal si el sospechoso permaneciera en libertad.

El tribunal, según consignó el TSJCyL, reconoce también la necesidad de evitar la reiteración delictiva mientras avanza la causa. Para el juzgado, la especial gravedad de los hechos atribuidos y el volumen de material distribuido refuerzan la necesidad de una medida de prisión provisional comunicada y sin fianza. De este modo, la resolución busca garantizar la correcta evolución de la instrucción y preservar los fines del proceso penal.

El auto, dictado este jueves, especifica que la investigación se concentra en determinar con precisión el grado de implicación del sospechoso y el origen exacto del tráfico de archivos, aunque las primeras diligencias señalan de manera indiciaria la responsabilidad directa del detenido. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quienes actúan en esta fase del procedimiento continúan recopilando y analizando pruebas informáticas vinculadas al caso.

La decisión judicial, según reportó el TSJCyL, se produce bajo la competencia del Juzgado de Guardia de Palencia, que en este momento centraliza las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso. Las diligencias preliminares se mantienen bajo secreto y se espera que en los próximos días prosiga el análisis de los dispositivos electrónicos incautados, con el objetivo de esclarecer la extensión de la actividad ilícita.

Este caso, informaron desde el TSJCyL, ha sido objeto de un seguimiento especial por la cantidad y la gravedad del material involucrado. La investigación abierta explora además posibles conexiones o ramificaciones fuera del ámbito local, dado el volumen de archivos y el uso de redes digitales detectados durante el registro e intervención policial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León señalaron, además, que las actuaciones del juzgado tienen en cuenta los estándares legales de protección de menores y las directrices para la investigación de delitos informáticos. El proceso contempla medidas extraordinarias y la colaboración de unidades especializadas en ciberdelincuencia para rastrear el origen, la dispersión y el flujo de la pornografía infantil identificada desde la red domiciliaria atribuida al sospechoso.

La investigación, de acuerdo con lo expuesto por el TSJCyL, se orienta hacia la reconstrucción detallada de la actividad registrada desde la dirección IP señalada, con el propósito de determinar la eventual implicación de terceros o la utilización de recursos informáticos por parte de otras personas, aunque hasta el momento, los indicios apuntan de forma predominante al único investigado.

Según comunicó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la prisión provisional se mantendrá mientras subsistan las razones que la justifican y se avance en la instrucción, cuyo objetivo principal es delimitar los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes tras el análisis completo de la prueba digital intervenida.