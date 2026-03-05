Presidente del TSJCV lleva al pleno de la Sala de lo Civil y Penal decidir sobre la exposición razonada contra Mazón

El número de magistrados encargados de analizar la actuación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, aumentará de tres a cinco, de acuerdo con la decisión adoptada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza. Según informó el TSJCV mediante un comunicado, esta medida implica que todos los jueces de la Sala de lo Civil y Penal participarán en la deliberación y el fallo respecto a la exposición razonada emitida contra Mazón.

La sesión plenaria analizará la exposición razonada elevada recientemente por la magistrada de Catarroja encargada de instruir el caso, en la que se investiga la gestión de la catástrofe que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. Tal como detalló el TSJCV, la decisión se formalizó a través de una providencia que Baeza notificó este jueves a las partes, en cumplimiento del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala. El TSJCV argumentó que la naturaleza del asunto y su trascendencia justifican la participación de la totalidad de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal en el proceso de deliberación.

Con esta ampliación, además de Manuel Baeza —quien también ocupa la presidencia del alto tribunal valenciano— formarán parte del tribunal los magistrados Pía Calderón, designada ponente, y José Francisco Ceres, quienes habían sido nombrados inicialmente para integrar el tribunal encargado de resolver la causa, y se suman Antonio Ferrer y Vicente Torres. De acuerdo con la información ofrecida por el TSJCV, la exposición razonada fue registrada en la Sala de lo Civil y Penal el pasado martes por la titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Este documento judicial, tramitado mediante una diligencia de ordenación firmada por el letrado de la Administración de Justicia, especificaba de inicio qué magistrados asumirían la responsabilidad de resolver sobre la exposición razonada. Además, concedía a la Fiscalía y a las partes personadas en el procedimiento un plazo de dos días para la presentación de alegaciones, tras la recepción del referido auto.

La exposición razonada constituye un paso dentro del procedimiento en el que se valora la actuación de Carlos Mazón durante la crisis ocasionada por la DANA en el territorio valenciano, según publicó el TSJCV. El órgano judicial subrayó en su comunicado que, considerando el alcance y la relevancia de los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, se optó por convocar al pleno de la Sala, de modo que los cinco magistrados participen en la toma de decisiones sobre el futuro procesal del investigado.

La instrucción del caso por parte de la magistrada de Catarroja continúa, basándose en la investigación sobre las supuestas responsabilidades administrativas y penales en relación con la gestión de la emergencia climática que dejó un saldo de 230 fallecidos, conforme reportó el TSJCV. La decisión de elevar la causa al pleno representa una variación respecto a la integración inicial del tribunal, ampliando la composición a todos los miembros de la Sala de lo Civil y Penal, cifra que pasa de tres a cinco magistrados responsables de la deliberación y el fallo.

El desarrollo de este procedimiento se mantendrá bajo la supervisión de la Sala ampliada, asegurando que todas las acciones y resoluciones posteriores cuenten con la participación de la totalidad de los magistrados que la integran. Según consignó el TSJCV, la decisión busca dar respuesta a la importancia de los hechos examinados en el expediente judicial, así como al impacto social derivado de la gestión de la DANA y de las consecuencias para las víctimas y el conjunto de la sociedad valenciana.