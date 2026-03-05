Piden 22 años por asesinar a su novia y emparedar el cuerpo, descubierto nueve años después

El hallazgo del cuerpo de Sibora, nueve años después de su desaparición en un habitáculo construido adrede en una vivienda de Torremolinos, desencadenó un proceso judicial que involucra al que fuera su pareja, ahora acusado de asesinato y de haber causado un sufrimiento prolongado a la familia de la víctima. La Fiscalía de Málaga solicita una condena de 22 años de prisión para el acusado, así como una indemnización de 167.588 euros a la madre de Sibora y 30.000 euros adicionales por delito contra la integridad moral, según consignó Europa Press.

El escrito provisional de la acusación pública detalla que se imputan dos delitos principales: asesinato en el ámbito de la violencia de género, con la agravante de alevosía y parentesco, por el que el fiscal pide 20 años de prisión, y delito contra la integridad moral, por el que se solicitan otros dos años de cárcel. Además de la pena de prisión y la indemnización económica, la Fiscalía plantea que el acusado no pueda acercarse a la madre de la víctima ni comunicarse con ella durante cinco años.

Según publicó Europa Press, el vínculo entre la joven Sibora y el acusado comenzó en 2009 en Nettuno, Italia, cuando ella tenía casi 19 años y ambos residían allí. Un año después, se trasladaron a España, concretamente a Torremolinos, donde convivieron en diferentes domicilios. En 2013, tras una separación temporal, la pareja reanudó la convivencia la semana de los hechos, en un ático cercano al Ayuntamiento, en la zona de El Calvario. Se estableció que Sibora había llegado a España con documentación falsa, pasando por nacida en Roma, ya que carecía de la documentación necesaria.

De acuerdo con el relato del ministerio fiscal, en una fecha situada entre el 7 y el 14 de julio de 2014, el acusado presuntamente atacó a Sibora cuando tenía 22 años, utilizando un arma blanca. De las al menos cuatro puñaladas que recibió, tres se produjeron por la espalda, lo que provocó la muerte de la joven. Tras el crimen, el acusado permaneció un tiempo indeterminado junto al cuerpo, antes de decidir emparedarlo en la vivienda. El habitáculo en el que fue hallado el cadáver, ubicado en la segunda planta abuhardillada del ático, fue construido con ayuda de un compatriota, un albañil que, según la investigación, no conocía qué ocultaba en el interior.

El medio Europa Press informó que durante los años posteriores a la desaparición, el acusado ofreció diferentes versiones a conocidos y familiares, mostrándose en ocasiones entre lágrimas y declarando su deseo de que Sibora regresase, y afirmando intenciones de casarse con ella. Según detalló la Fiscalía, el entorno del acusado propagó rumores falsos que no solo ocultaban la muerte y el paradero de Sibora, sino que también dañaron su reputación, lo que agravó el sufrimiento de la familia.

La detención del acusado ocurrió el 17 de mayo de 2023, luego de que se le investigara como presunto autor de la muerte de otra expareja, Paula, también por heridas de arma blanca. El juicio popular por el caso de Paula tiene prevista su apertura la próxima semana. Durante la investigación del asesinato de Paula, el detenido realizó declaraciones espontáneas ante los agentes, admitiendo su implicación en el caso de Sibora y afirmando: “Esto me va a perseguir siempre, como lo de Marta del Castillo... Sibora está cerca, en El Calvario, en una casa, enterrada en una pared, vamos, que os llevo allí”. En esas manifestaciones, también expresó: “Nos peleamos y me pasé con ella”, aunque posteriormente negó los hechos durante su comparecencia ante el juez.

Según publicó Europa Press, la confesión permitió reorientar la investigación para localizar el cuerpo de Sibora. Las diligencias incluyeron registros en la vivienda, catas en las paredes y el uso de tecnología especializada con cámaras, hasta que resultó posible identificar el punto exacto donde se encontraba el cadáver. El cuerpo de Sibora fue localizado, exhumado y repatriado posteriormente a Italia para su entierro.

El documento de calificación provisional de la Fiscalía, al que accedió Europa Press, subraya la gravedad y la extensión temporal de los hechos, así como el daño causado no solo a la víctima, sino también a su entorno cercano. La Fiscalía resalta que el acusado, con sus acciones, extendió el dolor de la familia durante casi una década, situación que justifica la petición de la agravante relativa a la integridad moral.

Europa Press indicó que no existen indicios para imputar al albañil que ayudó a crear el habitáculo en el que permaneció oculto el cuerpo, ya que los investigadores no hallaron elementos que probaran que él conocía que estaba colaborando en ocultar un cadáver. El caso continúa en sede judicial, con la vista prevista contra el acusado por el crimen de Paula, mientras la causa por el asesinato de Sibora sigue su curso con la petición de penas de la Fiscalía contra el acusado.