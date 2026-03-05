Ferrer ve que Alcaraz "ha gestionado muy bien a nivel emocional" el cambio de entrenador

Majadahonda (Madrid), 5 mar (EFE).- El seleccionador español de tenis, David Ferrer, aseguró este jueves que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, "ha gestionado muy bien a nivel emocional" el cambio de entrenador tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero y elogió a su relevo, Samuel López, del que consideró que "está más que capacitado".

Ferrer, en declaraciones a EFE, admitió que "las rupturas siempre duelen", pero se mostró convencido de que la relación entre Alcaraz y Ferrero seguirá siendo positiva.

"Se van a quedar con las cosas buenas. En ese aspecto, no va a haber problema (...) Estoy cerca de su equipo y de Juan Carlos (Ferrero), porque es mi amigo, y al final hay que quedarse con las cosas buenas", opinó el capitán del equipo de la Copa Davis tras participar en un acto organizador por la Real Federación Española de Tenis en el Club Internacional de Tenis en Majadahonda (Madrid).

A juicio de Ferrer, el tenista murciano "ha gestionado muy bien a nivel emocional" el relevo de su técnico y elogió a Samuel López.

"Tiene un equipo detrás que lleva muchísimos años y Samu también es un entrenador que está más que capacitado", subrayó.

Ferrer consideró normal que la separación haya sido dura para Ferrero: "Hay una relación emocional importante, de muchísimas años, y tanto por parte de Carlos como de Juan Carlos, las rupturas siempre duelen".

El capitán del equipo español presagió que la nueva temporada volverá a ser un pulso entre Alcaraz y el italiano Jannick Sinner a pesar de que este no haya empezado de la mejor manera y no alcanzara la final en el Abierto de Australia ni en Doha, que en ambos casos ganó el número uno.

"Son dos torneos en los que no ha llegado a la final, pero son jugadores que se van a retroalimentar entre ellos. Son técnicamente muy buenos y marcan las diferencias. El año es muy largo y acaba de empezar", incidió.

En el caso de Alcaraz, dijo que "no se puede empezar mejor" el curso y se mostró "contento por él". "Disfrutémoslo y valoremos que tenemos un jugador de esa talla, como la de Rafa Nadal", comentó.

No aventuró si el tenista de El Palmar formará parte de la convocatoria para la eliminatoria ante Chile de la Copa Davis el próximo mes de septiembre: "Tenerle te va a cambiar mucho la eliminatoria. Ya se verá. No quiero adelantar acontecimientos".

Expresó su satisfacción de que estén surgiendo nuevos valores como Rafa Jódar o Martín Landaluce para seguir nutriendo al equipo nacional. "Me gusta tener jugadores que nunca han estado y que tengan la oportunidad", enfatizó.

De la ronda ante Chile, que en caso de ganar daría billete para la final de Bolonia (Italia) de noviembre, pronosticó que será "muy complicada" porque se trata de un combinado que cuenta con tenistas de calidad, entre los que citó a Nicolás Jarry, Cristian Garín o Alejandro Tabilo.

"Jugamos fuera de casa, el público va a estar en contra y tienen muy buenos jugadores. Veremos cómo se nos da la situación. Aún así, estoy ilusionado en pasar la eliminatoria y estar en las finales", remarcó Ferrer. EFE

