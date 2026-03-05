Espana agencias

Fallece Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Joaquín Palacín, ha fallecido a los 52 años este jueves como consecuencia de un cáncer, según ha informado la formación, quien ha agradecido a su líder "su compromiso con Aragón, con la justicia social y con el proyecto colectivo durante tantos años".

"Joaquín Palacín ha sido una de las voces más firmes y generosas del aragonesismo político, destacando por su cercanía, su honestidad y su entrega constante a CHA y a la defensa de nuestra tierra", ha expresado Chunta Aragonesista en un comunicado, recogido por Europa Press.

El partido ha querido así agradecer "de corazón todo lo que Joaquín ha dado" al proyecto común, así como trasladar su cariño y apoyo a su familia, amistades y a todas las personas que hoy sienten su pérdida: "Su recuerdo y su ejemplo seguirán formando parte del camino de Chunta Aragonesista".

DESDE 2007 EN POLÍTICA

Joaquín Palacín nació en Huesca en 1974 y estaba casado con tres hijos. Antes de entrar en política se dedicó a la dirección de empresas de consultoría y servicios medioambientales. Entre 2007 y 2013 fue concejal del Ayuntamiento de Monzón, donde fue presidente del Patronato de Deportes y de la Institución Ferial.

Entre 2015 y 2019 fue director general de Ordenación del Territorio, dependiente del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. En febrero de 2020 fue elegido presidente de CHA y reelegido en marzo de 2024.

Desde 2019 ha sido diputado en las Cortes de Aragón. En la X legislatura fue portavoz del Grupo Parlamentario, además de portavoz en la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Y en la XI legislatura ha sido portavoz en la Comisión de Medio Ambiente y Turismo; en la Comisión de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial; y en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

