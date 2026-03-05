El Gran Duque de Luxemburgo visita el Congreso y se reúne con Armengol y Rollán en su viaje de presentación a España

El Gran Duque de Luxemburgo, Guillermo V, ha mantenido este jueves una reunión con los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, en el marco de la visita oficial de presentación que realiza en España.

El pasado mes de octubre, el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo tomó posesión como nuevo Gran Duque en sustitución de su padre, Enrique, que abdicó tras 25 años en el trono para dejar paso a una nueva generación con la que la institución aspira a relanzar su imagen.

En su escala en Madrid, Guillermo V de Luxemburgo se ha reunido con el Rey, que además ha ofrecido un almuerzo en su honor, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, posteriormente, ha hecho lo propio con los máximos responsables del Congreso y del Senado.

En concreto, el Gran Duque ha llegado pasadas las 17.30 horas al Palacio del Congreso, donde ha sido recibido por Armengol y Rollán en el Patio de Floridablanca. Tras los saludos de rigor, se han dirigido al Salón de Pasos Perdidos, donde el Jefe del Estado luxemburgués ha saludado a varios miembros de las mesas del Congreso y del Senado.

INTERCAMBIO DE REGALOS

Tras firmar el Libro de Honor de la Cámara Baja, Armengol y Rollán han regalado a Su Alteza Real una polvera de la Constitución de 1978 y un facsímil de El Quijote, respectivamente. De su lado, Guillermo V les ha hecho entrega de dos originales jarrones de color azul.

A continuación, la comitiva se ha dirigido al Salón de Plenos, como suele ser habitual en este tipo de actos con invitados internacionales, donde han explicado a los visitantes la historia de los disparos que aún se pueden observar en el hemiciclo como consecuencia del intento de golpe de Estado de 1981. Posteriormente, las delegaciones española y luxemburguesa se han dirigido a la Sala Mariana Pineda para mantener un encuentro privado.