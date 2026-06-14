Espana agencias

El debut de España, en 11 números

Guardar
Google icon

Atlanta (EE.UU.), 14 jun (EFE).-

2 victorias encadena Cabo Verde antes del Mundial 2026, tras imponerse por sendos 3-0 a Serbia y Bermudas.

3 jugadores comparten el primer puesto de partidos jugados con España en los Mundiales, con 17: Iker Casillas (Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), Sergio Ramos (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) y Sergio Busquets (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia y Catar 2022).

PUBLICIDAD

5 de los últimos siete partidos han empezado con Alex Baena como titular en el esquema de Luis de la Fuente, como se espera también este lunes ante Cabo Verde.

8 goles en los últimos 6 partidos con la selección española ha anotado Mikel Oyarzabal.

16 partidos de España terminaron sin goles en contra en sus 31 duelos disputados entre 2024, 2025 y 2026.

17 jugadores de la lista de España aún no han jugado ningún minuto en un Mundial. Son los porteros David Raya y Joan García, los defensas Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Pubill, Marc Cucurella y Alex Grimaldo, los centrocampistas Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Mikel Merino y Alex Baena; los extremos Lamine Yamal, Yéremy Pino y Víctor Muñoz; y los delanteros Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

PUBLICIDAD

25 goles ha marcado Mikel Oyarzabal, el jugador de los 26 convocados con más tantos, seguido por los 24 de Ferran Torres.

32 victorias ha conseguido España en la era Luis de la Fuente, con seis empates y tres derrotas, incluido el revés en la tanda de penaltis contra Portugal en la final de la última Liga de Naciones, en 2025. Solo la han ganado en equipo luso, Escocia y Colombia en todo ese trayecto.

61 partidos ha disputado Rodrigo Hernández con la selección española. Es el futbolista con más encuentros de los 26 que están en el Mundial 2026 a las órdenes de Luis de la Fuente.

121 goles ha marcado España bajo la etapa actual de Luis de la Fuente. Es una media de 2,8 goles por partido.

1,22 mil millones es el valor de mercado de los 26 jugadores de la selección española por los 54,5 millones de los futbolistas de Cabo Verde, según la página web especializada ‘Transfermarkt’. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Fuentes, vencedor de la Vuelta Extremadura

Infobae

Clavijo agradece al papa respaldo para acabar con "abandono e indignidad" hacia migrantes

Infobae

El España-Cabo Verde, en 5 focos

Infobae

Bulega suma y sigue en Misano en el Mundial de Superbike; Lecuona de nuevo segundo

Infobae

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”