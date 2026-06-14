Bulega suma y sigue en Misano en el Mundial de Superbike; Lecuona de nuevo segundo

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El transalpino Nicolo Bulega se impuso este domingo en el Gran Premio de la región italiana de la Emilia-Romaña, en el circuito de Misano, seguido de su compañero en el equipo oficial Ducati, el español Iker Lecuona.

En la séptima prueba del calendario de 2026, Bulega sumó un nuevo triplete: "superpole race", primera y segunda carrera. El dominio del piloto de Montecchio es absoluto esta temporada y acumula 25 triunfos consecutivos entre la final de la pasada y esta.

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Bulega encabeza la clasificación general del Mundial con 434 puntos por los 313 del valenciano.

Lecuona lideró las curvas iniciales en la salida, pero antes de la primera vuelta ya había sido superado por el italiano, poco después de que su compatriota Álvaro Bautista (Ducati) se fuera al suelo.

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El primer paso por la meta estuvo encabezado por Bulega, seguido por Lecuona, Bassani (Bimota), el británico Alex Lowes (Bimota) y los italianos Andrea Locatelli (Yamaha), Yari Montella (Ducati) y Alberto Surra (Ducati).

A 16 giros para el término de la prueba, Bulega ya sumaba dos segundos y medio de ventaja sobre su compañero español del equipo oficial Ducati. Poco antes de que el luso Miguel Oliveira y su BMW se retirara con problemas mecánicos.

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Montella, tercero en el campeonato, remontó pronto y se emparejó con Bassani en la persecución de Lecuona y peleando con su compatriota de la Bimota por la tercera posición, pero a dos segundos del valenciano de la Ducati oficial.

A cinco para el final, Bulega ya había sentenciado la carrera y acumulaba cinco segundos de ventaja sobre Lecuona, momentos antes de que la Bimota de Bassani se fuera al suelo y dejara el tercer escalón del podio franco para Montella.

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Alex Lowes fue cuarto por delante de su compatriota Tarran Mackenzie, quinto por delante de Surra y Locatelli. EFE