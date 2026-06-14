Espana agencias

Bulega suma y sigue en Misano en el Mundial de Superbike; Lecuona de nuevo segundo

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- El transalpino Nicolo Bulega se impuso este domingo en el Gran Premio de la región italiana de la Emilia-Romaña, en el circuito de Misano, seguido de su compañero en el equipo oficial Ducati, el español Iker Lecuona.

En la séptima prueba del calendario de 2026, Bulega sumó un nuevo triplete: "superpole race", primera y segunda carrera. El dominio del piloto de Montecchio es absoluto esta temporada y acumula 25 triunfos consecutivos entre la final de la pasada y esta.

PUBLICIDAD

Bulega encabeza la clasificación general del Mundial con 434 puntos por los 313 del valenciano.

Lecuona lideró las curvas iniciales en la salida, pero antes de la primera vuelta ya había sido superado por el italiano, poco después de que su compatriota Álvaro Bautista (Ducati) se fuera al suelo.

PUBLICIDAD

El primer paso por la meta estuvo encabezado por Bulega, seguido por Lecuona, Bassani (Bimota), el británico Alex Lowes (Bimota) y los italianos Andrea Locatelli (Yamaha), Yari Montella (Ducati) y Alberto Surra (Ducati).

A 16 giros para el término de la prueba, Bulega ya sumaba dos segundos y medio de ventaja sobre su compañero español del equipo oficial Ducati. Poco antes de que el luso Miguel Oliveira y su BMW se retirara con problemas mecánicos.

Montella, tercero en el campeonato, remontó pronto y se emparejó con Bassani en la persecución de Lecuona y peleando con su compatriota de la Bimota por la tercera posición, pero a dos segundos del valenciano de la Ducati oficial.

A cinco para el final, Bulega ya había sentenciado la carrera y acumulaba cinco segundos de ventaja sobre Lecuona, momentos antes de que la Bimota de Bassani se fuera al suelo y dejara el tercer escalón del podio franco para Montella.

Alex Lowes fue cuarto por delante de su compatriota Tarran Mackenzie, quinto por delante de Surra y Locatelli. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Fuentes, vencedor de la Vuelta Extremadura

Infobae

Clavijo agradece al papa respaldo para acabar con "abandono e indignidad" hacia migrantes

Infobae

El España-Cabo Verde, en 5 focos

Infobae

El debut de España, en 11 números

Infobae

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”