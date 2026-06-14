Espana agencias

El España-Cabo Verde, en 5 focos

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 14 jun (EFE).-

Mikel Oyarzabal llega lanzado al Mundial. Sus ocho goles en los últimos seis encuentros -ha marcado en cada uno de ellos- lo sitúan como la referencia ofensiva de España en el estreno frente a Cabo Verde de este lunes en Atlanta. Es el máximo goleador, además, de la era Luis de la Fuente, con 19 aciertos, y el noveno de la historia de la selección española, con 25, a uno solo del octavo, Emilio Butragueño.

PUBLICIDAD

Ya han superado sus respectivas lesiones musculares tanto Lamine Yamal como Nico Williams, con el grupo desde esta semana, pero después de permanecer sin competir desde el 22 de abril, el extremo derecho del Barcelona, y desde el 11 de mayo, el extremo izquierdo del Athletic, aún no parece que vayan a ser titulares. La duda es cuánto tiempo tendrán cada uno, si es que lo tienen, en el encuentro del lunes. Ambos, básicos para Luis de la Fuente, necesitan recorrido competitivo para volver en plenitud en el Mundial. Los necesita España.

Sin Lamine Yamal ni Nico Williams en el once, Luis de la Fuente deberá mover su alineación titular en la primera cita ante Cabo Verde. Ferran Torres, por la derecha, y Alex Baena, por la izquierda, apuntan al once por los dos extremos, mientras alcanzan el cien por cien sus dos compañeros. Dos recursos de sumas garantías, por capacidad goleadora el primero y por golpeo y visión de juego el segundo, ambos campeones de la Eurocopa 2024 en Alemania.

PUBLICIDAD

Unai Simón, 58 partidos ya como internacional absoluto, es el portero de España en los últimos grandes torneos, desde la Eurocopa disputada en 2021 en adelante. Y seguirá siéndolo en el Mundial 2026, con toda la confianza que tiene Luis de la Fuente en el guardameta, que repetirá como titular por segunda Copa del Mundo seguida. Ya lo fue en Catar 2022 con Luis Enrique Martínez al mando del equipo.

A sus 19 años, con 13 partidos ya como internacional español, con 128 encuentros con el Barcelona de exigencia, presión y solvencia del defensa central, Pau Cubarsí da otro paso más, natural dentro del veloz recorrido de su carrera. Jugará su primer Mundial. Formará en el medio de la zaga al lado de un hombre de la experiencia de Aymeric Laporte. En el banquillo aguardarán Marc Pubill y Eric García como alternativas, salvo sorpresa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar Fuentes, vencedor de la Vuelta Extremadura

Infobae

Clavijo agradece al papa respaldo para acabar con "abandono e indignidad" hacia migrantes

Infobae

El debut de España, en 11 números

Infobae

Bulega suma y sigue en Misano en el Mundial de Superbike; Lecuona de nuevo segundo

Infobae

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia

Maroto (PSOE) insiste en la presunción de inocencia de Zapatero y pide "dejar trabajar" a la Justicia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

El Poder Judicial destinará 3 millones de euros para cuidar la salud de los magistrados y que así puedan trabajar de forma “independiente e imparcial”

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

El mal recuerdo de De la Fuente con España del árbitro que dirigirá el debut contra Cabo Verde: la lesión de Dani Ceballos y la falta de “suerte”