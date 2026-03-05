Espana agencias

A prisión un hombre reclamado por la Audiencia de Guipúzcoa por una agresión sexual a un menor

Tras una compleja operación en barrios históricos de Granada, agentes localizaron a un individuo de 45 años buscado por hechos graves relacionados con un menor, quien cambiaba habitualmente de residencia para eludir a la justicia y ahora cumple condena

Guardar

El hombre de 45 años, sobre quien pesaban varias órdenes judiciales y que empleaba cambios frecuentes de vivienda en los barrios históricos de Albaicín y Sacromonte de Granada para evitar a las autoridades, permanece bajo custodia tras comparecer ante el Juzgado de Guardia de Granada, donde se dictaminó su ingreso en prisión debido a delitos de gravedad relacionados con la agresión sexual a un menor y otros cargos. Según relató el Instituto Armado en una nota de prensa difundida este jueves, la operación policial, que incluyó vigilancia y dispositivos especiales en el entorno de las viviendas ocupadas por el sospechoso, culminó con su localización y detención en el barrio del Albaicín.

El medio Europa Press reportó que la Guardia Civil intervino luego de recibir un oficio judicial que ordenaba la búsqueda, localización y arresto del individuo, quien era requerido por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como presunto responsable de un delito de agresión sexual a un menor de edad. Tras la recepción de este documento, la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada desplegó distintas tareas de investigación orientadas a identificar el paradero del hombre.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las primeras pesquisas enfrentaron dificultades debido a los desplazamientos frecuentes del sujeto, que residía de manera irregular en viviendas ocupadas tanto en el Albaicín como en las cuevas del Sacromonte, sectores conocidos por la presencia de inmuebles ocupados y redes de personas en situación de vulnerabilidad. Los agentes se concentraron en estas zonas, realizando tareas de vigilancia discreta y montando diversos dispositivos para interceptar al individuo sin alertar su presencia.

Una vez detectada su ubicación exacta, los efectivos detuvieron al hombre en uno de los inmuebles del Albaicín. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias policiales, donde se procedió a verificar exhaustivamente su identidad. En ese momento, señaló Europa Press, los agentes constataron la existencia de una segunda requisitoria judicial activa, originada por un juzgado de Granada y asociada a un delito contra la seguridad del tráfico.

Después de completar la identificación y el protocolo de detención, la Guardia Civil puso al arrestado a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. Al evaluarse la totalidad de cargos y su situación jurídica, la autoridad judicial resolvió ordenar su ingreso inmediato en prisión, tras considerar las órdenes activas tanto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como la emitida por el juzgado local.

El caso destaca la colaboración entre distintas unidades policiales y organismos judiciales para abordar este tipo de delitos, y evidencia las dificultades que suponen las investigaciones en contextos urbanos donde la movilidad de las personas buscadas y su uso de viviendas ocupadas pueden dificultar la acción judicial. Según los datos proporcionados por Europa Press, la intervención se desarrolló mediante procedimientos coordinados y tareas especializadas de vigilancia, que permitieron finalmente la aprehensión de una persona con antecedentes y causas pendientes ante la justicia.

Los hechos no solo hacen referencia a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, sino también al desafío operativo que representa localizar a individuos con movilidad frecuente en núcleos urbanos históricos y con una red de apoyos o recursos que les permite evitar su detención durante largos periodos. La operación, detallada por el Instituto Armado a través de Europa Press, concluyó con la puesta a disposición judicial del sospechoso y su ingreso en prisión, cumplimentando así las órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes.

Temas Relacionados

Agresión sexualGuardia CivilAudiencia Provincial de GuipúzcoaInstituto ArmadoGranadaAlbaicínDetenciónMenor de edadSacromonteJuzgado de GuardiaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Ester Muñoz está convencida de que Guardiola será investida pero afea a Vox que lo dilate a mayo por "cálculo electoral"

Ester Muñoz resalta que existen negociaciones entre PP y Vox para formar ejecutivo en Extremadura, critica la demora atribuida a cálculos políticos y advierte que persiste la incertidumbre sobre la fecha en la que María Guardiola podría asumir el liderazgo

Ester Muñoz está convencida de

Abascal, sobre Antelo: "Los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo ya saben lo que tienen que hacer"

Santiago Abascal respondió en León a la polémica interna en Murcia tras las acusaciones de José Ángel Antelo, defendiendo que quienes se oponen al rumbo del movimiento político pueden marcharse y alentando a quienes entorpezcan el proyecto a apartarse

Abascal, sobre Antelo: "Los que

El PP nacional pide a Vox retomar la negociación para investir a Guardiola y espera que no lo dilate por comicios en CyL

La dirección del principal partido de la oposición urge a sus interlocutores a reiniciar los contactos antes de la segunda votación, advierte de una posible maniobra dilatoria y responsabiliza a la otra formación de un eventual fracaso

El PP nacional pide a

Aina Vidal (Sumar), sobre el 'no' a la guerra de Sánchez: "Estoy orgullosa del presidente"

La representante de Sumar ha manifestado su respaldo a Pedro Sánchez tras su postura sobre el conflicto internacional, afirmando que el Ejecutivo demuestra unidad y defiende la paz, diferenciándose de acciones previas respecto a enfrentamientos militares

Aina Vidal (Sumar), sobre el

Pardo de Vera asegura que se limitó a derivar contactos en la compra de mascarillas y niega haber borrado información

Isabel Pardo de Vera rechaza las acusaciones sobre eliminación de archivos tras su gestión en Adif, argumenta que únicamente canalizó comunicaciones relevantes al área correspondiente y que los equipos incautados no contenían datos del periodo bajo investigación

Pardo de Vera asegura que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Chipre la

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”