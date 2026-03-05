A prisión un hombre reclamado por la Audiencia de Guipúzcoa por una agresión sexual a un menor

El hombre de 45 años, sobre quien pesaban varias órdenes judiciales y que empleaba cambios frecuentes de vivienda en los barrios históricos de Albaicín y Sacromonte de Granada para evitar a las autoridades, permanece bajo custodia tras comparecer ante el Juzgado de Guardia de Granada, donde se dictaminó su ingreso en prisión debido a delitos de gravedad relacionados con la agresión sexual a un menor y otros cargos. Según relató el Instituto Armado en una nota de prensa difundida este jueves, la operación policial, que incluyó vigilancia y dispositivos especiales en el entorno de las viviendas ocupadas por el sospechoso, culminó con su localización y detención en el barrio del Albaicín.

El medio Europa Press reportó que la Guardia Civil intervino luego de recibir un oficio judicial que ordenaba la búsqueda, localización y arresto del individuo, quien era requerido por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como presunto responsable de un delito de agresión sexual a un menor de edad. Tras la recepción de este documento, la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada desplegó distintas tareas de investigación orientadas a identificar el paradero del hombre.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las primeras pesquisas enfrentaron dificultades debido a los desplazamientos frecuentes del sujeto, que residía de manera irregular en viviendas ocupadas tanto en el Albaicín como en las cuevas del Sacromonte, sectores conocidos por la presencia de inmuebles ocupados y redes de personas en situación de vulnerabilidad. Los agentes se concentraron en estas zonas, realizando tareas de vigilancia discreta y montando diversos dispositivos para interceptar al individuo sin alertar su presencia.

Una vez detectada su ubicación exacta, los efectivos detuvieron al hombre en uno de los inmuebles del Albaicín. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias policiales, donde se procedió a verificar exhaustivamente su identidad. En ese momento, señaló Europa Press, los agentes constataron la existencia de una segunda requisitoria judicial activa, originada por un juzgado de Granada y asociada a un delito contra la seguridad del tráfico.

Después de completar la identificación y el protocolo de detención, la Guardia Civil puso al arrestado a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. Al evaluarse la totalidad de cargos y su situación jurídica, la autoridad judicial resolvió ordenar su ingreso inmediato en prisión, tras considerar las órdenes activas tanto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como la emitida por el juzgado local.

El caso destaca la colaboración entre distintas unidades policiales y organismos judiciales para abordar este tipo de delitos, y evidencia las dificultades que suponen las investigaciones en contextos urbanos donde la movilidad de las personas buscadas y su uso de viviendas ocupadas pueden dificultar la acción judicial. Según los datos proporcionados por Europa Press, la intervención se desarrolló mediante procedimientos coordinados y tareas especializadas de vigilancia, que permitieron finalmente la aprehensión de una persona con antecedentes y causas pendientes ante la justicia.

Los hechos no solo hacen referencia a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, sino también al desafío operativo que representa localizar a individuos con movilidad frecuente en núcleos urbanos históricos y con una red de apoyos o recursos que les permite evitar su detención durante largos periodos. La operación, detallada por el Instituto Armado a través de Europa Press, concluyó con la puesta a disposición judicial del sospechoso y su ingreso en prisión, cumplimentando así las órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes.