3-0. Deportivo Cuenca golea a Libertad y pasa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Guayaquil (Ecuador), 4 mar (EFE).- El Deportivo Cuenca rubricó este miércoles su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, al imponerse por 3-0 a Libertad en el duelo de ecuatorianos, con goles del mediocampista Melvin Díaz, de Ignacio Mosquera y del argentino Nicolás Leguizamón.

Díaz, a los 22 minutos; Mosquera, a los 65; y Leguizamón, en tiempo de reposición; otorgaron la clasificación al Cuenca en su quinta participación en la Sudamericana, contra Libertad, debutante absoluto.

El local juntó a los argentinos David González y Germán Rivero con Díaz y Jorge Ordóñez para desarticular al sistema defensivo visitante, que se refugió para evitar los goles en la experiencia y la buena ubicación del portero David Cabezas.

La insistencia le permitió abrir la ruta de la victoria a través del centrocampista Díaz, que aprovechó una habilitación de Rivero y sacó un potente disparo con perfil izquierdo, que se coló por el ángulo superior derecho del arco defendido por Cabezas.

Mosquera aprovechó un rechace tras un saque de esquina para hacer el segundo gol, y ya en los minutos finales Mancinelli habilitó a Leguizamón para que rematase y anotase a placer.

La clasificación a la fase de grupos representará al Cuenca zafarse de la crisis futbolística y económica en la que estuvo involucrado en los últimos años.

El árbitro del encuentro, el argentino Yael Falcón, amonestó con tarjetas amarillas, al argentino Mateo Maccari, del Cuenca y a Gabriel Cortéz, Bryan Corozo y Jackson Rodríguez, del Libertad. EFE