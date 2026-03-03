Espana agencias

El presidente del Senado invita al Papa León XIV a visitar la institución con motivo de su estancia en España

El presidente del Senado, Pedro Rollán, envió hace unas semanas una carta al vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, en la que solicitaba al Papa León XIV una reunión con motivo de su visita a España en junio y le invitaba a acudir a las dependencias de la Cámara Alta.

Así consta en la misiva que le mandó Rollán al vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, a la que ha tenido acceso Europa Press, fechada el 20 de enero, en la que busca aprovechar que el Papa León XIV viaja a Madrid, Barcelona y Canarias para solicitar una reunión con él.

El presidente del Senado le explica al Papa León XIV que la sede de la Cámara Alta es un antiguo convento del siglo XVI que pertenecía a la orden de agustinos calzados.

La semana pasada, el Vaticano y el Congreso acordaron que el Papa León intervenga en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales con motivo de su visita a Madrid.

La idea sería celebrar una sesión conjunta en el hemiciclo del Congreso, con presencia de diputados y senadores, en la que el Papa tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional en su calidad de Jefe de Estado.

