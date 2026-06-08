9.976 estudiantes están llamados a realizar la PAU en Castilla-La Mancha este lunes

Toledo, 8 jun (EFE).- Desde este lunes un total de 9.976 estudiantes se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha, en 33 sedes repartidas por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo ya que los de Guadalajara ya los han realizado.

Castilla-La Mancha es la penúltima región en realizar la PAU, los días 8, 9 y 10 de junio. Las demás comunidades ya lo han realizado salvo Cataluña que lo hará los días 9, 10 y 11 de junio.

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La cifra de inscritos en el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha ha crecido en 425 alumnos (4,45 %) respecto al curso pasado.

Por campus, en Albacete se han inscrito 2.289 estudiantes, en Ciudad Real 2.781, en Cuenca 961 y en Toledo 3.945, incluyendo Talavera de la Reina (945 estudiantes).

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La UCLM ha subrayado que "podrá emplear" detectores de radiofrecuencia o de campo magnético para identificar el posible uso de dispositivos electrónicos no autorizados, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todo el alumnado.

Los exámenes se corregirán durante los días 11 y 12 de junio, y el alumnado podrá conocer sus notas a partir de las 19:00 horas del 12 de junio.

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La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del 15 de junio pero antes de descargarse la tarjeta definitiva el estudiante que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor diferente a quien haya efectuado la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio.

El proceso de la PAU en la UCLM moviliza a más de 850 de personas, de las que 664 tendrán que corregir más de 53.400 exámenes. EFE

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