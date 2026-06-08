Espana agencias

9.976 estudiantes están llamados a realizar la PAU en Castilla-La Mancha este lunes

Guardar
Google icon

Toledo, 8 jun (EFE).- Desde este lunes un total de 9.976 estudiantes se enfrentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Castilla-La Mancha, en 33 sedes repartidas por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo ya que los de Guadalajara ya los han realizado.

Castilla-La Mancha es la penúltima región en realizar la PAU, los días 8, 9 y 10 de junio. Las demás comunidades ya lo han realizado salvo Cataluña que lo hará los días 9, 10 y 11 de junio.

PUBLICIDAD

La cifra de inscritos en el distrito de la Universidad de Castilla-La Mancha ha crecido en 425 alumnos (4,45 %) respecto al curso pasado.

Por campus, en Albacete se han inscrito 2.289 estudiantes, en Ciudad Real 2.781, en Cuenca 961 y en Toledo 3.945, incluyendo Talavera de la Reina (945 estudiantes).

PUBLICIDAD

La UCLM ha subrayado que "podrá emplear" detectores de radiofrecuencia o de campo magnético para identificar el posible uso de dispositivos electrónicos no autorizados, con el objetivo de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todo el alumnado.

Los exámenes se corregirán durante los días 11 y 12 de junio, y el alumnado podrá conocer sus notas a partir de las 19:00 horas del 12 de junio.

La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del 15 de junio pero antes de descargarse la tarjeta definitiva el estudiante que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor diferente a quien haya efectuado la primera.

El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio.

El proceso de la PAU en la UCLM moviliza a más de 850 de personas, de las que 664 tendrán que corregir más de 53.400 exámenes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Newgarden sella su sexta victoria en Saint Louis y Palou acaba decimoséptimo

Infobae

El patronato del CNIO se reúne tras la renuncia de Raúl Rabadán a dirigir el centro

Infobae

De la Fuente afirma que Yamal y Williams estarán "disponibles" para el inicio del Mundial

Infobae

Temperaturas en ascenso este lunes en gran parte del país y chubascos fuertes en Teruel

Infobae

CSIF convoca este lunes a la huelga a los 28.000 trabajadores de la Agencia Tributaria

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

La inédita visita de León XIV al Congreso obliga a desplegar un protocolo excepcional entre honores de Estado, códigos de vestimenta y saludos al pontífice

Un chalé en Ibiza, un ático en Marbella, un apartamento en Sotogrande... Paco Correa no quiere que la Audiencia subaste el ‘tesoro’ inmobiliario de la Gürtel

ECONOMÍA

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

¿Prestaste dinero a amigos o familiares y no te lo devuelven? Esto dice la ley sobre cómo recuperarlo aunque no exista contrato

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026