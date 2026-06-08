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El patronato del CNIO se reúne tras la renuncia de Raúl Rabadán a dirigir el centro

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Madrid, 8 jun (EFE).- El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reúne este lunes para adoptar las medidas necesarias que garanticen las funciones de la dirección científica del centro, después de que el investigador Raúl Rabadán, elegido en un concurso internacional, haya decidido no asumir el cargo.

El pasado 1 de junio se conoció que este catedrático de la Universidad de Columbia de Nueva York (Estados Unidos), que tenía programado incorporarse al CNIO el 1 de mayo, había renunciado a dirigir el centro, que actualmente atraviesa una situación de crisis.

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Ante esta "decisión irrevocable", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incorporó en el orden del día del patronato de hoy "la adopción de las medidas necesarias para seguir garantizando, como hasta ahora, que las funciones propias de la dirección científica del CNIO están plenamente cubiertas".

La presidenta del patronato es Eva Ortega Paíno, secretaria general de Investigación, y después de que las entidades privadas -Fundación BBVA, Fundación Cris Contra el Cáncer y la Asociación Española Contra el Cáncer- lo abandonaran, quedan representantes de la Administración central, de otros centros científicos y de cuatro comunidades autónomas lideradas por el PP.

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Tras la reunión del patronato, Ortega tiene previsto reunirse con los trabajadores del CNIO.

Rabadán explicó su retirada por "la politización, la polarización y el ruido mediático" que se está haciendo "de los asuntos internos de la institución", que es "uno de los mayores activos de la ciencia española".

"Considero que el contexto institucional presente, marcado por controversias continuas, una elevada exposición pública, la politización de los asuntos internos de la institución, la polarización y el ruido mediático y un clima de incertidumbre, no ofrecen en este momento las condiciones de estabilidad necesarias para liderar con garantías mínimas" el CNIO, argumentó en una misiva dirigida a la plantilla dos días después de conocerse su decisión.

Su renuncia antes de asumir oficialmente el cargo de director científico supone un nuevo revés para el centro, que lleva meses en una complicada situación. Esta ha provocado, entre otros, que el patronato cesara a María Blasco como directora científica y a Juan Arroyo como director gerente, quien fue sustituido por José Manuel Bernabé.

Este último a su vez renunció, después de conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general. El CNIO se enfrenta asimismo a diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. EFE

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