IU y Sumar afirman que la renuncia de Yolanda Díaz no acelerará la elección del candidato a las elecciones

Dirigentes de la coalición remarcan que priorizarán el fortalecimiento del proyecto político y la colaboración entre organizaciones, evitando apresurar la designación del sucesor, mientras recalcan que el proceso será transparente y colectivo cuando llegue el momento adecuado

La construcción de una alternativa política sólida y la colaboración entre distintas organizaciones surgen como prioridades para los partidos que integran la coalición Sumar, de acuerdo con lo planteado tras la reciente decisión de Yolanda Díaz. Según informó la agencia Europa Press, la secretaria de Organización de Izquierda Unida (IU), Eva García Sempere, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, destacaron en ruedas de prensa que, pese a la renuncia de la vicepresidenta segunda a repetir como candidata, no se precipitarán fases para designar un nuevo referente electoral. Ambas dirigentes remarcaron que la labor colectiva y la refundación del espacio político tendrán preferencia en este momento.

Tal como publicó Europa Press, García Sempere precisó que IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar concentrarán sus esfuerzos en reforzar las interacciones internas y fortalecer la alianza, anunciada formalmente el sábado 21 de febrero. La dirigente enfatizó la idea de que la situación actual no exige acelerar procesos internos. “No vamos a acelerar los pasos porque creemos que las cosas pueden hacerse bien, pueden hacerse mejor, y que ahora de lo que toca es de seguir fortaleciendo este espacio desplegando trabajo por abajo”, expresó. En sus declaraciones, sostuvo que la discusión sobre el liderazgo electoral y las candidaturas se abordará en el futuro, pero la urgencia ahora pasa por consolidar una “propuesta potente” que permita enfrentar el avance de sectores conservadores. García Sempere sostuvo: “No hay que acelerar pasos cuando no toca.”

Por otra parte, Lara Hernández, coordinadora general de Movimiento Sumar, expuso ante los medios que las agrupaciones integrantes del espacio enfocan sus debates en la definición del proyecto y los objetivos políticos comunes, relegando a un segundo plano la discusión sobre quién liderará la próxima lista electoral. Europa Press detalló que Hernández recalcó la vigencia de Yolanda Díaz como el principal referente de Sumar en el Gobierno, asegurando que mantendrá sus responsabilidades como ministra de Trabajo. Mientras tanto, todas las fuerzas de la coalición, incluyendo IU, Comuns y Más Madrid, destinarán esfuerzos a diseñar y perfeccionar la renovada alianza electoral.

Europa Press consignó que Hernández garantizó que, llegado el momento de analizar el liderazgo para la futura candidatura compartida, el procedimiento se llevará a cabo con criterios democráticos y bajo un modelo horizontal, involucrando a todas las formaciones aliadas. Diversas fuentes de la coalición insistieron que el contexto actual exige priorizar la articulación de un proyecto político robusto, capaz de atraer a nuevos aliados potenciales como Compromís, Chunta Aragonesista o Més. Según el medio, existe consenso interno en que el enfoque correcto es centrarse en la consolidación organizativa y en la generación de propuestas programáticas, evitando que el debate sobre figuras individuales o liderazgos personales eclipse estos objetivos.

En conjunto, la coalición Sumar y sus aliados subrayan que el proceso para la elección del nuevo candidato principal se planteará dentro de parámetros de transparencia y participación colectiva cuando las circunstancias lo ameriten. Entretanto, las agrupaciones involucradas planean extender el diálogo a más organizaciones de la izquierda y seguir robusteciendo los cimientos de su espacio, con la intención de mantener una posición relevante en el panorama político español. Europa Press reportó que el refuerzo de la alianza y la perspectiva de sumar nuevos socios se consideran factores clave para una estrategia común que pretende hacer frente además al incremento de propuestas políticas de la derecha.

