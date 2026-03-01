Garriga (Vox) celebra la "caída del tirano" en Irán y sitúa a Sánchez en el "lado equivocado" por pedir diálogo

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, destacó la posición de su partido frente a la situación política actual en Irán al recalcar su apoyo a la caída del régimen de los ayatolás y afirmar el compromiso de su formación con la defensa de la libertad en contextos de represión, según consignó Europa Press. En el contexto de los recientes acontecimientos que involucran una ofensiva internacional en territorio iraní y las posteriores respuestas diplomáticas, Garriga señaló que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, optó por una estrategia que, a su juicio, lo sitúa “en el lado equivocado” debido a su llamado al diálogo con las autoridades iraníes.

Europa Press detalló que, tras conocerse la ofensiva coordinada entre Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes, Sánchez elogió la vía del diálogo para afrontar la situación regional, evitando respaldar de manera explícita las acciones militares. Garriga criticó esta postura y enfatizó que la posición de Vox prioriza el respaldo a quienes buscan liberarse de regímenes catalogados como opresivos. Al referirse al líder supremo iraní, Alí Jamenei, Garriga expresó que “ha caído el tirano de un régimen que estaba masacrando a su pueblo”, rechazando de plano los llamados institucionales a la negociación con el sistema islámico.

Respecto a la controversia generada por varios gobiernos europeos que han descrito la intervención de Israel y Estados Unidos como una “agresión ilegal” desde el punto de vista del derecho internacional, Europa Press reportó que Garriga se abstuvo de ofrecer comentarios jurídicos sobre la legitimidad de la operación, y prefirió subrayar sus implicaciones políticas. El dirigente puntualizó que el debate central para Vox se orienta hacia el respaldo de los pueblos que, según su visión, han sufrido bajo sistemas autoritarios. En declaraciones recogidas por Europa Press, Garriga manifestó que uno de los aspectos más relevantes tras la crisis iraní pasa por que “uno de los que se ha vuelto a poner del lado equivocado ha sido Sánchez al hablar de diálogo y de no sé cuántas cosas más”.

En cuanto al enfoque de Vox sobre la política internacional, Garriga recalcó, tal como publicó Europa Press, el compromiso de su formación con los valores de liberación y libertad para naciones sujetas a “escenarios de opresión extrema”. Remarcó que Vox mantiene una línea firme frente a movimientos y gobiernos a los que consideran responsables de vulneraciones sistemáticas de derechos. La postura del partido, según describió su secretario general, se basa en “estar del lado de la liberación, de la libertad de aquellos pueblos que han tenido que sufrir la peor cara de la barbarie, en este caso islamista como estaba encarnando el régimen en Irán”.

El medio Europa Press añadió que, dentro del argumentario de Vox, la situación en Irán constituye un paradigma sobre la necesidad de una respuesta internacional que apoye a las poblaciones sometidas a violencia y represión por parte de sus propios gobiernos. La formación cuestionó el enfoque de varios países europeos que, en su opinión, priorizan la legalidad internacional sobre la evaluación del impacto de los regímenes en la vida de los ciudadanos afectados.

Europa Press también señaló que Garriga omitió valorar los aspectos jurídicos de la operación militar, enfocándose en resaltar las consecuencias políticas y humanas de la caída del sistema islámico en Teherán. Desde la perspectiva del dirigente, el final del régimen representa una oportunidad para reforzar los principios de libertad y el rechazo a cualquier sistema que perpetúe la opresión. La declaración de Garriga se inscribe en el marco de una serie de posicionamientos de Vox sobre asuntos internacionales recientes, en los que el partido ha insistido en priorizar la defensa activa de los derechos fundamentales en contextos de crisis política y humanitaria.

Al abordar el papel de España en la escena global, Garriga consideró que el Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, no adoptó una postura alineada con la promoción de la libertad y la solidaridad con las víctimas de sistemas autoritarios. Al mismo tiempo, subrayó el contraste entre la propuesta de Vox de apoyo incondicional a las víctimas de represión y la estrategia de diálogo defendida por el Ejecutivo, que el partido interpreta como un distanciamiento de los principios democráticos.

Según consignó Europa Press, las declaraciones de Garriga reflejan la persistencia del debate político en España sobre la manera de responder a crisis internacionales marcadas por enfrentamientos armados y el papel que deben desempeñar los gobiernos europeos ante regímenes cuestionados por la comunidad internacional.