Albares analiza la situación de escalada militar con los embajadores en Oriente Próximo, donde hay unos 20.000 españoles

Emiratos Árabes Unidos alberga actualmente la mayor colonia de españoles en Oriente Próximo, con cerca de 7.600 residentes, según los registros disponibles del Ministerio de Asuntos Exteriores. Israel figura como el segundo país con más ciudadanos españoles en la región, con alrededor de 7.200 personas establecidas. Esta información cobra relevancia en el contexto de la reciente escalada militar que involucra a Irán, Israel, Estados Unidos y otros actores regionales, situación que ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a coordinar acciones para proteger a los españoles en la zona. Según informó el medio, Albares encabeza reuniones de crisis y mantiene comunicación directa con los embajadores en Oriente Medio con el objetivo de evaluar, país por país, el estado del conflicto y establecer directrices claras para la salvaguarda de los residentes españoles.

De acuerdo con lo reportado, la videoconferencia de Albares junto al gabinete de crisis incluyó a los embajadores acreditados en Irán, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudí, Irak, Turquía, Azerbaiyán y Armenia. El propósito de la reunión consistió en revisar la situación de los ciudadanos españoles en cada país, tomando como base la información actualizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque se señala que algunas cifras no han sido revisadas recientemente y podrían haber variado.

Según publicó el citado medio, Irán cuenta con 158 españoles registrados en su territorio, siendo el blanco del ataque inicial en la actual crisis. En otros países cercanos, además de Emiratos Árabes Unidos e Israel, destacan Qatar, donde residen más de 2.300 españoles; Arabia Saudí, con aproximadamente 1.900; Jordania, rozando los 1.800; y Kuwait, con cerca de 350 ciudadanos españoles. Siria registra una comunidad de 280 personas, mientras que Irak cuenta con 112. No se han incluido los datos correspondientes a Líbano en los registros del Ministerio de Exteriores, por lo que la cifra total de españoles en la región podría superar las 20.000 personas si se suman residentes temporales, trabajadores y turistas, según detalla la fuente.

El Ministerio también advierte sobre la presencia militar española en la zona. Cerca de 650 militares forman parte de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para Líbano (FINUL), mientras que 275 efectivos están destacados en Irak en una misión de asesoramiento al ejército iraquí en la lucha contra el Estado Islámico. Esta situación añade complejidad al dispositivo de protección y evacuación de ciudadanos que coordina Exteriores, dada la diversidad de los escenarios y el tipo de presencia española.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por el medio han asegurado que la Embajada de España en Teherán dispone, al igual que el resto de sedes diplomáticas en la región, de un plan de evacuación listo para activarse en caso de que las condiciones de seguridad lo demanden. Esta planificación forma parte de los protocolos generales de contingencia que Exteriores mantiene preparados para situaciones de crisis, como las evacuaciones previas registradas en lugares como Gaza, Afganistán o Sudán.

Las embajadas españolas han reforzado la comunicación con sus comunidades, ofreciendo recomendaciones a través de redes sociales e instando a extremar la precaución y evitar proximidad a lugares considerados de riesgo por posibles ataques. Además, han puesto a disposición de los compatriotas teléfonos de emergencia consular, invitando tanto a residentes como a visitantes no registrados a contactar en caso de necesidad, detalló la fuente.

Según consignó el medio, este dispositivo de alerta y preparación se complementa con la interlocución diplomática. Albares ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí, Fayçal Bin Farhan; Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman al Thani; Turquía, Hakan Fidan; Jordania, Ayman Safadi; y Egipto, Badr Abdelaty. A través de su cuenta en la red social 'X', Albares reiteró la posición española de instar al cese de los ataques y reclamar “respeto al Derecho Internacional, desescalada y diálogo”. Posteriormente, el titular de Exteriores dialogó también por teléfono con Abdulá bin Zayed, ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá, su homólogo en Kuwait, reflejando la preocupación por la seguridad de los españoles en toda la región.

De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y recogidos por el medio original, aunque las cifras oficiales de residentes pueden variar debido a la actualización de registros, la cifra total de la comunidad española, tanto permanente como temporal, se mantiene como una de las mayores presencias europeas en la región, lo que determina la necesidad de una respuesta ágil y coordinada frente a emergencias. Los antecedentes de evacuaciones en otras crisis previas han servido de experiencia para la puesta en marcha de los planes actuales, según apuntan las fuentes diplomáticas.

En los últimos días, la situación geopolítica entre Irán, Israel y Estados Unidos ha generado un aumento de la tensión y una respuesta proporcional por parte de diferentes países de la zona, provocando un contexto de inestabilidad que obliga a los gobiernos extranjeros con ciudadanos en la región, como España, a implementar medidas de prevención y protección. Las recomendaciones de las autoridades españolas a sus ciudadanos insisten en la prudencia, evitando desplazamientos innecesarios, y recomiendan actualizaciones frecuentes del estado de seguridad a través de los canales oficiales que las embajadas ponen a disposición del público.

El medio recogió además que, aunque el registro consular permite cuantificar parcialmente la cantidad de españoles residentes o temporales en cada país, las fluctuaciones por movilidad laboral, viajes o cambios de residencia hacen que la cifra efectiva pueda ser superior a la indicada en las fichas país. Exteriores subraya la importancia del contacto directo con sus nacionales como clave para una intervención eficaz en caso de emergencia.

El despliegue militar español tanto en Líbano como en Irak se configura dentro del marco de operaciones internacionales bajo mandato de la ONU y en cooperación con aliados, formando parte de la estrategia global española en la región. La seguridad de estas unidades y su capacidad para adoptar medidas de repliegue o evacuación se gestiona al mismo nivel que la de los ciudadanos civiles existentes en la zona, señalaron fuentes del Ministerio según publicó el medio.

Finalmente, el contacto estrecho mantenido por Albares con las cancillerías de los países implicados responde al interés de mantener abiertos los canales diplomáticos y reforzar la cooperación en materia de seguridad y protección consular para los ciudadanos españoles, todo ello en un entorno regional determinado por la volatilidad de la situación de seguridad.