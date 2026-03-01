Espana agencias

15M- Vox denuncia una pintada en su caseta electoral de Valladolid que dice: "Quien siembra odio recoge rabia"

Una acción vandálica con aerosol causó destrozos en la estructura de la instalación ubicada en la plaza Zorrilla, hecho que la formación vincula a ataques reiterados y critica por su impacto en la convivencia democrática y el respeto de ideas opuestas

La formación política Vox comunicó que los actos vandálicos contra su caseta electoral en Valladolid no constituyen un hecho aislado, señalando que ya han enfrentado situaciones similares en anteriores ocasiones. Según informó el medio, una estructura instalada por Vox en la plaza Zorrilla, esquina con la calle Santiago, resultó dañada por una pintada realizada con aerosol durante la madrugada, con el mensaje: "Quien siembra odio recoge rabia", lo que ha motivado la presentación de una denuncia formal ante la comisaría de la Policía Nacional de Delicias.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el hecho ocurrió en el transcurso de la madrugada y ocasionó daños en la estructura exterior de la caseta electoral de Vox, aunque la cuantía de estos daños aún no ha sido definida, tal como puntualizó la formación política al comunicar lo sucedido. Vox especificó que la pintada fue hecha con spray sobre la superficie de la caseta, afectando de forma directa la visibilidad y estética de la instalación utilizada para sus actividades de campaña.

El partido explicó, según reportó la misma fuente, que estos actos se repiten de manera periódica durante los periodos electorales. Vox relacionó este tipo de acciones con sectores que, a su entender, se autodenominan tolerantes y defensores de la pluralidad, pero que incurren en ataques contra quienes representan posturas ideológicas distintas. Esta situación, manifestó Vox en su comunicado, supone una contradicción en cuanto al respeto al pluralismo político.

En su declaración a los medios, Vox sostuvo que la convivencia democrática requiere del respeto a la discrepancia y la libertad para expresar toda clase de ideas, independientemente de su contenido o matiz político. El partido reiteró que continuará informando a la ciudadanía de Valladolid y del resto de España sobre los asuntos de la agenda política que consideran prioritarios, sin distraerse por debates que, según sus palabras recogidas por el medio de comunicación, califican como "ficticios" y promovidos por quienes, aseguran, habitan en "una realidad distinta" a la del resto de la sociedad española.

La denuncia presentada por el partido en la comisaría busca dejar constancia formal de los hechos y presionar para que se investigue el acto vandálico. Vox subrayó la importancia de que las autoridades actúen ante incidentes de este tipo para salvaguardar el derecho de participación política y la normalidad democrática durante los procesos electorales, consignó el medio.

El mensaje escrito en la caseta electoral se interpreta por Vox como una manifestación de intolerancia hacia su labor política, por lo que la formación enfatizó en su comunicado la necesidad de mantener un diálogo democrático en el que predominen el respeto y la pluralidad ideológica. De este modo, Vox insiste, según relató la fuente, en que el verdadero debate político debe centrarse en los problemas que, a su juicio, afectan a la ciudadanía, dejando de lado disputas ideológicas que consideran ajenas a la realidad social española.

En anteriores episodios, la formación también ha denunciado otros incidentes similares, indicando la recurrencia de ataques vandálicos en el contexto electoral y pidiendo medidas para garantizar la integridad física de sus instalaciones y de sus simpatizantes, tal como detalla la información publicada.

