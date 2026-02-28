Espana agencias

Tellado (PP) aconseja a Sánchez "imitar a Yolanda Díaz" y "dar un paso atrás" y convocar elecciones

Dirigente popular insta al jefe del Ejecutivo a seguir el ejemplo de la líder de Sumar, quien optó por abandonar la contienda política, sugiriendo la urgente necesidad de anticipar comicios ante la crisis institucional y la falta de liderazgo en el actual gabinete

Durante un acto celebrado en Culleredo, el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, ofreció un análisis de la situación política nacional utilizando como eje el reciente anuncio de Yolanda Díaz, líder de Sumar y vicepresidenta segunda, quien comunicó que no será candidata en las próximas elecciones generales de 2027. Según consignó el medio que cubrió la intervención, Tellado utilizó la decisión de Díaz para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que siga ese ejemplo, pidiéndole que también dé un paso atrás y convoque comicios anticipados.

El medio original detalló que Tellado enlazó la marcha de Díaz con un diagnóstico sobre el estado del Ejecutivo, al que calificó de “en ruinas”. En su intervención pública, argumentó que la salida de Díaz se adelantó sólo algunos minutos a una posible destitución forzosa: “dijo adiós cinco minutos antes de que la echasen por la ventana”, afirmó Tellado, de acuerdo con los testimonios recogidos por la prensa. Añadió que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, estaría encaminándose a un “matadero electoral” en Andalucía, mientras que describió a la portavoz gubernamental Pilar Alegría como inmersa en dificultades electorales en Aragón.

Durante su exposición, el dirigente popular mencionó también a varios ministros del Ejecutivo de Sánchez, entre ellos Óscar Puente, Ángel Víctor Torres y Grande-Marlaska, a quienes acusó de afrontar diferentes controversias políticas. Tellado afirmó que estos ministros estarían “achicharrados entre los escándalos que les persiguen”, según publicó el medio de comunicación presente en el evento.

De manera orgánica, Tellado expresó que Pedro Sánchez debería imitar a Yolanda Díaz, anunciar su retirada y permitir que la ciudadanía acuda anticipadamente a las urnas para superar lo que definió como una crisis institucional impulsada por una supuesta falta de liderazgo en el Gobierno actual. Insistió en que la cuestión no se limita a un mero relevo de partidos, sino que el PP plantea un proyecto asentado en cuatro prioridades, centradas en reforzar los fundamentos democráticos y el funcionamiento institucional de España.

En el acto, según reportó la plataforma informativa, Tellado detalló esos cuatro ejes: recuperar los principios morales, restaurar la convivencia, restablecer las reglas del juego en la política española y garantizar la neutralidad institucional. Además, sostuvo que el país debe atender las prioridades sociales de manera clara, subrayando la importancia de construir viviendas, asegurar el orden público y la seguridad, adoptar una política migratoria “seria, responsable y homologable” a otros países del entorno, y brindar atención a los servicios públicos fundamentales.

Tellado criticó al Ejecutivo por, según su argumento, centrarse en sus propias cuestiones internas y no abordar los problemas reales de la ciudadanía. “Debe hacer lo contrario de lo que ha hecho este gobierno a lo largo de todo este tiempo, que es nada más y nada menos que ocuparse de sí mismo y desentenderse de los problemas de los españoles”, manifestó el dirigente, conforme recolectó la fuente periodística.

Al cierre del evento, el secretario general del PP condenó la vandalización del busto de Manuel Fraga en Vilalba. Afirmó que ese acto constituye un ataque a la memoria democrática de Galicia y reivindicó la figura de Fraga, resaltando su papel en la construcción del sistema de libertades en España. Tellado planteó que estas agresiones reflejan el rechazo tanto de la izquierda radical como del nacionalismo gallego a la memoria de uno de los fundadores del PP, según resaltó el medio presente en el acto.

