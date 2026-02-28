Montero pide a Moreno que "no solo se acuerde de Adamuz para la medalla" y refuerce las infraestructuras

Durante su intervención junto al alcalde de Adamuz y el de Grazalema en el acto de izado de la bandera en el Parlamento de Andalucía, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aludió al reconocimiento de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia otorgada al pueblo de Adamuz tras el accidente de tren del 18 de enero. A propósito de este reconocimiento, exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, acciones concretas para reforzar las infraestructuras en la región, extendiendo la demanda a la totalidad de los servicios públicos esenciales en Andalucía.

Según recogió el medio, Montero pidió públicamente que el presidente autonómico “no solo se acuerde de Adamuz para la medalla” y reclamó la construcción de infraestructuras que considera relevantes para la zona. La vicepresidenta recalcó la importancia de que el homenaje por la conducta solidaria de los vecinos de Adamuz, quienes destacaron por su actuación ante el siniestro ferroviario, se traduzca en políticas permanentes que beneficien a la comunidad en su conjunto. “Simbolizan que estamos con los vecinos todos a una, intentando, echando una mano donde se puede”, expresó Montero, quien subrayó la necesidad de mantener vivo ese espíritu y materializarlo en la protección y fortalecimiento de los servicios públicos.

Durante su comparecencia, Montero se refirió al trabajo de los alcaldes de Adamuz y Grazalema, calificando su actitud como representativa de los valores colectivos en Andalucía. Consideró su ejemplo como muestra de la disposición de las autoridades locales para responder ante emergencias y apoyar a los ciudadanos en situaciones críticas. La vicepresidenta enlazó este reconocimiento local con la estrategia general de la Junta para los servicios públicos, argumentando que estos precisan reformas estructurales para poder seguir avanzando.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio, Montero advirtió sobre las consecuencias de una posible remodelación del Servicio Andaluz de Salud, anunciada por el Ejecutivo autonómico. A su juicio, dicha reforma podría suponer la derivación de pacientes a centros sanitarios privados y contribuir al debilitamiento del sistema público de salud. Según puntualizó la vicepresidenta, el sistema sanitario debe permanecer como un servicio universal y accesible, sin segmentaciones que limiten la cobertura para los ciudadanos.

El debate planteado por Montero se enfocó especialmente en la sanidad pública, que según advirtió, enfrenta retos estructurales debido a posibles modificaciones promovidas por la Junta. Para la vicepresidenta, la dirección que tomen estas reformas impactará directamente en la calidad de vida de los andaluces. “Lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos”, afirmó Montero, destacando el papel central que ocupa el bienestar sanitario en el proceso electoral.

La portavoz del Gobierno nacional defendió nuevamente la necesidad de que las inversiones públicas vayan destinadas a reforzar sectores clave como la salud, subrayando que la solidaridad demostrada en situaciones de emergencia, como la vivida en Adamuz, debe convertirse en la base de las políticas públicas. Además, celebró el esfuerzo conjunto de las administraciones locales y autonómicas durante la emergencia y abogó por que ese mismo enfoque cooperativo se mantenga en la mejora permanente de los servicios esenciales.

Montero concluyó su comparecencia insistiendo en que el mejor homenaje a la actitud ejemplar de los habitantes de Adamuz consiste en garantizar la fortaleza y el acceso equitativo a servicios fundamentales para el día a día de la ciudadanía. Según señaló, la inversión estatal y autonómica debe responder a la demanda social de protección y mejora de la sanidad, la educación y las infraestructuras, evitando que los reconocimientos sean únicamente simbólicos, y transformándolos en mejoras tangibles para la vida de los habitantes de la región.

La reclamación de la vicepresidenta se produce en un contexto de debate sobre el futuro de la sanidad pública andaluza, con un especial foco en la gestión de los recursos y la respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia vivida en Adamuz. Tal como publicó el medio, la reivindicación de Montero apunta a un enfoque global en el que las respuestas institucionales prioricen los intereses generales de la comunidad y refuercen los pilares básicos sobre los que se asientan los servicios públicos en Andalucía.