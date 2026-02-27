Espana agencias

Patxi López lamenta la deriva de Junts, que "le acerca más a la ultraderecha que a los catalanes"

Durante un acto en Segovia, el portavoz socialista criticó duramente la posición adoptada por Junts respecto al llamado escudo social, sugiriendo que sus actuales alianzas perjudican a quienes más necesitan el respaldo de la política en España

Durante un encuentro realizado en Segovia junto a miembros de la candidatura del PSOE para las Cortes por esa provincia, Patxi López sostuvo que la reciente votación en el Congreso sobre el escudo social representa una pérdida para la ciudadanía más vulnerable, y no un revés para el Gobierno. Según informó el medio, el portavoz socialista en el Congreso manifestó que el rechazo a este nuevo decreto implica una afectación directa sobre quienes más precisan del respaldo político en España. De acuerdo con el relato de la prensa, López condenó la postura adoptada por Junts en este tema y la calificó como alejada de los intereses de los catalanes.

Según publicó la fuente, López señaló que la “deriva” que identifica en Junts “los acerca más a la derecha y la ultraderecha que a los catalanes”. El portavoz socialista expresó su preocupación ante el cambio de rumbo de la formación catalana y consideró que esta situación resulta perjudicial para amplios sectores sociales. El medio indicó que López, durante su intervención, insistió en que Junts abandona las prioridades sociales por motivos partidistas y remarcó que determinadas fuerzas políticas parecen guiarse por el objetivo de confrontar al presidente Pedro Sánchez, más que por la defensa concreta de la sociedad.

Tal como recogió el medio, López afirmó que no comparte el argumento de que la caída del decreto constituya una “derrota del Gobierno”. El portavoz del PSOE en el Congreso aseguró: “Es la derrota de la gente, de quien necesita de la política para tener una vida digna”. De acuerdo con las declaraciones reportadas, López atribuyó la decisión de Junts y otras formaciones a intereses ajenos a la mejora de las condiciones de vida de la población. En ese sentido, criticó con dureza a los partidos que según sus palabras, “en lugar de defender a la gente solo tienen una obsesión, ver cómo se maltrata a Pedro Sánchez”.

La intervención de López en Segovia formó parte de un evento de campaña junto a la candidatura del PSOE local. El medio precisó que el dirigente socialista utilizó este escenario para reforzar el mensaje sobre la importancia de las políticas de protección social y el rol que juega la articulación parlamentaria en su aprobación o rechazo. Según detalló la fuente, López insistió al respecto de la función primordial de la política “para tener una vida digna” y aludió a la necesidad de que el debate se centre en el impacto de las medidas sobre la ciudadanía y no en las estrategias de desgaste personal entre formaciones.

En el contexto de la votación parlamentaria, el medio consignó que la “deriva” atribuida a Junts por parte de López se tradujo en votos alineados con la derecha y la ultraderecha, en detrimento de políticas que, a juicio del portavoz socialista, benefician a los sectores desprotegidos. Las palabras de López, reproducidas por la prensa, incluyeron una reflexión final en la que enfatizó: “Bueno, pues eso no es política, eso es otra cosa”.

Con sus declaraciones, López reclamó recuperar el foco en la atención a los sectores que necesitan el amparo parlamentario y en la preservación del “escudo social” que define como fundamental para garantizar condiciones dignas a amplias capas de la población. La intervención en Segovia, reseñada por el medio, se presentó en el marco de la discusión política sobre el papel de las alianzas parlamentarias y el impacto real de estas decisiones sobre los grupos sociales a los que, según López, se deben las fuerzas políticas.

