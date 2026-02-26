Sánchez niega que padezca una enfermedad cardiovascular y acusa a PP y Vox de difundir bulos sobre su salud

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, aseguró este jueves que cumplirá con su mandato actual, convocando elecciones solo al final de la legislatura en 2027, y expresó su intención de optar de nuevo a la presidencia, según informó Europa Press. Las afirmaciones de Sánchez surgen en respuesta a recientes cuestionamientos públicos sobre su estado físico, así como a la difusión de rumores sobre una posible afección cardiovascular atribuida al jefe del Ejecutivo, según consignó Europa Press.

En la red social X, Sánchez negó cualquier problema de salud cardiovascular, negando de forma directa las informaciones periodísticas que señalaban que recibía tratamiento desde hace meses por esta causa en un hospital madrileño. Europa Press detalló que el presidente enfatizó: “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular”. Este mensaje, recogido por Europa Press, fue publicado luego de que voces de la oposición como Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), pidieran explicaciones al respecto durante la última sesión de control parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Durante esa sesión, Álvarez de Toledo interpeló al Gobierno sobre la situación médica de Sánchez e instó al mandatario a “descalcificar su historial médico”, según informó Europa Press. La diputada también preguntó explícitamente si el presidente tenía algún “problema de salud”, aumentando la presión sobre la transparencia en materia de salud de los principales líderes políticos. El medio Europa Press reportó que esta demanda se produjo en el contexto de una oleada de especulaciones mediáticas y mensajes en redes sobre la salud del jefe del Ejecutivo.

Sánchez, por su parte, atribuyó la expansión de estos rumores a partidos de la oposición, concretamente al PP y Vox, y denunció un patrón de acciones que, en su opinión, buscan minar la legitimidad del Gobierno. “La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública”, expresó el presidente en el mensaje recogido por Europa Press. Sánchez consideró que, desde el inicio de su mandato, tanto el PP como Vox han intentado instalar la idea del final temprano del actual gabinete, y ahora, a su juicio, utilizan la difusión de rumores sobre su estado de salud como una táctica más de presión política.

Además, el presidente dejó claro que no vería como un problema el padecer una condición cardiovascular, indicando que millones de personas en España conviven con este tipo de afecciones y desarrollan vidas normales gracias a la atención proporcionada por el sistema público de salud. Subrayó, según Europa Press, que no existe ningún inconveniente social en padecer enfermedades de este tipo, en alusión a los rumores que circulan, al tiempo que criticó que, según su punto de vista, la oposición promueve el descrédito hacia los servicios públicos al tiempo que los debilita.

Sobre la estrategia opositora, Sánchez manifestó que estas prácticas se apoyan en la difusión de “mentiras” como método para hacer oposición, lo que consideró una señal de que la administración actual avanza de manera efectiva en sus políticas. Para concluir sus declaraciones, el presidente afirmó que la legislatura tendrá continuidad y que “queda Gobierno para rato”, en declaraciones recogidas por Europa Press, reiterando su intención de convocar elecciones solo cuando concluya el mandato vigente y presentarse nuevamente como candidato.

Los comentarios del presidente se produjeron en un contexto de creciente polarización política y mediática, en el que la salud de los principales líderes nacionales se convierte en objeto de debate público. Según informó Europa Press, el propio Sánchez ha hecho referencia a la importancia del acceso a los servicios públicos de salud para toda la ciudadanía y ha aprovechado la controversia para defender la sanidad pública frente a quienes, en su opinión, buscan erosionarla.

Esta situación ha reavivado la cuestión sobre la transparencia en la información médica de los líderes políticos y los límites entre la privacidad personal y el interés público. Europa Press reportó que el debate se ha intensificado por la intervención directa de figuras parlamentarias y la circulación de informaciones no verificadas a través de plataformas digitales y medios de comunicación cuya legitimidad es cuestionada por el Gobierno.

El desarrollo de este episodio se suma a una serie de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, caracterizadas por la disputa sobre la veracidad de las informaciones que circulan y la utilización de estrategias de comunicación dentro y fuera del Parlamento. Tal como publicó Europa Press, la acusación de Sánchez hacia sus rivales políticos apunta a un esquema en el que los rumores nacen en entornos mediáticos específicos, son difundidos por representantes políticos y luego amplificados en la esfera pública por comentaristas y tertulianos, transformándose en una herramienta de confrontación partidista.

Además, según destacó Europa Press, el presidente vinculó la campaña sobre su salud a los intentos anteriores de desestabilizar al Gobierno, recordando que la oposición ha anticipado insistentemente el fin de su mandato desde su inicio. Sánchez afirmó que perseverará al frente del Ejecutivo hasta 2027 y que participará en las próximas elecciones con la intención de continuar su labor al frente del país.

La reiteración de su buena salud y la defensa del sistema sanitario público formaron parte esencial del mensaje de Pedro Sánchez, quien en su comunicación en X, de acuerdo con Europa Press, buscó responder tanto a las preguntas parlamentarias como al clima mediático generado por los rumores. El presidente insistió en que su estado físico no limita el cumplimiento de sus obligaciones gubernamentales y acusó a PP y Vox de recurrir a bulos como recurso ante la falta de argumentos políticos sólidos contra el Gobierno.

Europa Press recogió que la evolución del debate político en torno a la salud de Sánchez se produce en un momento de marcada división en la política española, donde la gestión de la información y la reputación de los líderes adquieren una relevancia central en el debate público y mediático.