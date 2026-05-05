La Policía investiga si el homicidio de un joven en Madrid es un ajuste por drogas

Madrid, 5 may (EFE).- La Policía Nacional baraja un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas como móvil del homicidio de un joven nigeriano este martes en Madrid (distrito de San Blas), aunque las pesquisas continúan abiertas, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El presunto autor del crimen, un ciudadano argelino de 38 años y con numerosos antecedentes penales, ya ha declarado en la Jefatura Superior de Policía y se encuentra en estos momentos en los calabozos.

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Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 7:10 horas, cuando los vecinos han alertado de la presencia de un joven tumbado sobre un charco de sangre en el parque Paraíso.

Los agentes han iniciado las maniobras de reanimación que han proseguido durante más de 30 minutos los sanitarios del Samur Protección Civil sin éxito, por lo que han confirmado la muerte del joven.

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Poco después, agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido al hombre de 38 años como presunto autor del homicidio: tras recibir el aviso por radio y comprobar que el detenido encajaba con la descripción y tenía la camisa manchada de sangre, han procedido a su detención, han explicado a EFE fuentes policiales.

Según han explicado a EFE numerosos vecinos de la zona, el lugar en el que el joven ha sido asesinado está frecuentado por personas con problemas de adicciones y otras sin hogar que pernoctan en el parque.

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"Las peleas son habituales", "aquí duerme la gente", "pasa de todo, cada día hay algo", explican los vecinos, a quienes lo ocurrido esta mañana no les ha sorprendido.

El grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación. EFE

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