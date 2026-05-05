La reserva hídrica asciende de forma leve hasta el 83,7 % y almacena 46.892 hm3

Madrid, 5 may (EFE).- La precipitaciones de los últimos días en la península han provocado un ascenso ligero en la reserva de agua en los pantanos españoles que se encuentran al 83,7 % de su capacidad, tras acumular en la última semana 140 hectómetros cúbicos más (el 0,2 % de la capacidad total de los embalses) y almacenar actualmente 46.892 hm3.

Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado "considerablemente a toda la península".

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La máxima precipitación se ha producido en Vitoria con 60,2 litros por metro cuadrado, según el Miteco.

Actualmente los pantanos acumulan 12.832 hm3 más que el año pasado en estas fechas (34.060); 11.504 hm3 más que la media de los últimos diez años (35.388) y se encuentran solo 9.151 hm3 por debajo de la capacidad total de los embalses (56.043).

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De las dieciséis cuencas peninsulares, las que tienen actualmente mayor reserva son las internas del País Vasco (95,2 %); Internas de Cataluña (91,9 %) y Guadalete-Barbate (89,2 %).

Las cuencas del País Vasco se encuentran al mismo nivel de reserva que la semana pasada (95,2 %) al igual que las del Júcar (68,3 %).

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La reserva ha ascendido en las cuencas del Ebro (1,9 %); Cantábrico Occidental (0,6 %); Miño-Sil (0,4 %); Duero (0,3 %); Segura (0,3 %); Guadalquivir (0,2 %); Internas de Cataluña (0,2 %) y Mediterránea Andaluza (0,1 %).

Ha descendido en las cuencas de Cantábrico Oriental (2,7%); Galicia Costa (1,1 %); Guadalete-Barbate (1,1 %); Tinto, Odiel y Piedras (0,5 %); Guadiana (0,2 %); y Tajo (0,1 %).

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El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

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CAPACIDAD

ACTUAL

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EMBALSADA

Cantábrico Oriental

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73

64

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87,7 %

Cantábrico Occidental

490

404

82,4 %

Miño-Sil

1.822

2.641

87,2 %

Galicia Costa

684

560

81,9 %

Cuencas internas del País Vasco

21

20

95,2 %

Duero

7.602

6.641

87,4 %

Tajo

11.056

8.752

79,2 %

Guadiana

9.538

8.213

86,1 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

200

87,3 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.483

89,2 %

Guadalquivir

8.030

7.032

87,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

904

77,0 %

Segura

1.140

666

58,4 %

Júcar

2.846

1.945

68,3 %

Ebro

7.802

6.745

86,5 %

Cuencas internas de Cataluña

677

622

91,9 %

TOTAL

56.043

46.892

83,7 %

EFE

lul/cc

(Infografía)