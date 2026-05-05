La reserva hídrica asciende de forma leve hasta el 83,7 % y almacena 46.892 hm3

Madrid, 5 may (EFE).- La precipitaciones de los últimos días en la península han provocado un ascenso ligero en la reserva de agua en los pantanos españoles que se encuentran al 83,7 % de su capacidad, tras acumular en la última semana 140 hectómetros cúbicos más (el 0,2 % de la capacidad total de los embalses) y almacenar actualmente 46.892 hm3.
Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado "considerablemente a toda la península".
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La máxima precipitación se ha producido en Vitoria con 60,2 litros por metro cuadrado, según el Miteco.
Actualmente los pantanos acumulan 12.832 hm3 más que el año pasado en estas fechas (34.060); 11.504 hm3 más que la media de los últimos diez años (35.388) y se encuentran solo 9.151 hm3 por debajo de la capacidad total de los embalses (56.043).
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De las dieciséis cuencas peninsulares, las que tienen actualmente mayor reserva son las internas del País Vasco (95,2 %); Internas de Cataluña (91,9 %) y Guadalete-Barbate (89,2 %).
Las cuencas del País Vasco se encuentran al mismo nivel de reserva que la semana pasada (95,2 %) al igual que las del Júcar (68,3 %).
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La reserva ha ascendido en las cuencas del Ebro (1,9 %); Cantábrico Occidental (0,6 %); Miño-Sil (0,4 %); Duero (0,3 %); Segura (0,3 %); Guadalquivir (0,2 %); Internas de Cataluña (0,2 %) y Mediterránea Andaluza (0,1 %).
Ha descendido en las cuencas de Cantábrico Oriental (2,7%); Galicia Costa (1,1 %); Guadalete-Barbate (1,1 %); Tinto, Odiel y Piedras (0,5 %); Guadiana (0,2 %); y Tajo (0,1 %).
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El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.
CUENCA
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CAPACIDAD
ACTUAL
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EMBALSADA
Cantábrico Oriental
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73
64
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87,7 %
Cantábrico Occidental
490
404
82,4 %
Miño-Sil
1.822
2.641
87,2 %
Galicia Costa
684
560
81,9 %
Cuencas internas del País Vasco
21
20
95,2 %
Duero
7.602
6.641
87,4 %
Tajo
11.056
8.752
79,2 %
Guadiana
9.538
8.213
86,1 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
200
87,3 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.483
89,2 %
Guadalquivir
8.030
7.032
87,6 %
Mediterránea Andaluza
1.174
904
77,0 %
Segura
1.140
666
58,4 %
Júcar
2.846
1.945
68,3 %
Ebro
7.802
6.745
86,5 %
Cuencas internas de Cataluña
677
622
91,9 %
TOTAL
56.043
46.892
83,7 %
EFE
lul/cc
(Infografía)
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