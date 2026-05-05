Espana agencias

La reserva hídrica asciende de forma leve hasta el 83,7 % y almacena 46.892 hm3

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- La precipitaciones de los últimos días en la península han provocado un ascenso ligero en la reserva de agua en los pantanos españoles que se encuentran al 83,7 % de su capacidad, tras acumular en la última semana 140 hectómetros cúbicos más (el 0,2 % de la capacidad total de los embalses) y almacenar actualmente 46.892 hm3.

Según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado "considerablemente a toda la península".

PUBLICIDAD

La máxima precipitación se ha producido en Vitoria con 60,2 litros por metro cuadrado, según el Miteco.

Actualmente los pantanos acumulan 12.832 hm3 más que el año pasado en estas fechas (34.060); 11.504 hm3 más que la media de los últimos diez años (35.388) y se encuentran solo 9.151 hm3 por debajo de la capacidad total de los embalses (56.043).

PUBLICIDAD

De las dieciséis cuencas peninsulares, las que tienen actualmente mayor reserva son las internas del País Vasco (95,2 %); Internas de Cataluña (91,9 %) y Guadalete-Barbate (89,2 %).

Las cuencas del País Vasco se encuentran al mismo nivel de reserva que la semana pasada (95,2 %) al igual que las del Júcar (68,3 %).

La reserva ha ascendido en las cuencas del Ebro (1,9 %); Cantábrico Occidental (0,6 %); Miño-Sil (0,4 %); Duero (0,3 %);  Segura (0,3 %); Guadalquivir (0,2 %); Internas de Cataluña (0,2 %) y Mediterránea Andaluza (0,1 %).

Ha descendido en las cuencas de Cantábrico Oriental (2,7%); Galicia Costa (1,1 %); Guadalete-Barbate (1,1 %); Tinto, Odiel y Piedras (0,5 %); Guadiana (0,2 %); y Tajo (0,1 %).

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

64

87,7 %

Cantábrico Occidental

490

404

82,4 %

Miño-Sil

1.822

2.641

87,2 %                                                                                                             

Galicia Costa

684

560

81,9 %

Cuencas internas del País Vasco

21

20

95,2 %

Duero

7.602

6.641

87,4 %

Tajo

11.056

8.752

79,2 %

Guadiana

9.538

8.213

86,1 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

200

87,3 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.483

89,2 %

Guadalquivir

8.030

7.032

87,6 %

Mediterránea Andaluza

1.174

904

77,0 %

Segura

1.140

666

58,4 %

Júcar

2.846

1.945

68,3 %

Ebro

7.802

6.745

86,5 %

Cuencas internas de Cataluña

677

622

91,9 %

TOTAL

56.043

46.892

83,7 %

EFE

lul/cc

(Infografía)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP y Vox rechazan en Les Corts prorrogar la comisión de la dana y el PSPV recurrirá al TC

Infobae

El Gobierno transfiere a las comunidades 200 millones para reforzar servicios sociales

Infobae

Abascal desconfía de los resultados del CIS andaluz y acusa a Moreno de "orientar el voto"

Infobae

El Gobierno prevé aprobar 179 normas este año, incluidos los presupuestos de 2026

Infobae

Epidemiólogos revisarán esta tarde el crucero para decidir qué ruta seguirá el barco

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

ECONOMÍA

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Natalia Lara, asesora financiera: “Las hipotecas a 30 años son el mayor negocio de los bancos”

Le deniegan la incapacidad permanente, vuelve al trabajo y la echan por no ser apta para el puesto por no poder concentrarse: la Justicia gallega avala el despido

Víctor Arpa, abogado: “Si te han despedido y te dicen que no te corresponde nada seguramente te están engañando”

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid