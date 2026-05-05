Moreno ve muy cerca la mayoría absoluta aunque advierte que será "duro y difícil" lograrla

Almuñécar (Granada), 5 may (EFE).- El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha subrayado este martes que todas las encuestas ponen de manifiesto que su partido está "muy cerca" de lograr la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, aunque ha advertido de que "va a ser duro y difícil" conseguirla.

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto de campaña en Almuñécar (Granada), Moreno ha dicho que las encuestas son "la foto de un día", de forma que es consciente de que lo que recogen las mismas "es el resultado único" porque el "único que nos vale a nosotros es el resultado del 17 de mayo".

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Según el barómetro publicado este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP de Juanma Moreno sería la fuerza más votada si las elecciones se celebrasen ahora y obtendría entre 53 y 56 diputados, de modo que podría revalidar la mayoría absoluta, que se sitúa en 55.

La segunda fuerza sería el PSOE, con el 20,1 % de los votos y una horquilla de entre 25 y 27 escaños, lo que supondría un nuevo suelo electoral, ya que los socialistas tienen ahora mismo 30 diputados.

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Moreno ha indicado que el resultado de las encuestas, como la del Centra, que están publicándose "anima e ilusiona" porque están indicando una tendencia de que el Partido Popular "va al alza" y de que está "muy cerca de esa mayoría suficiente", aunque ha reconocido de que "va a ser duro y difícil conseguirla".

"Yo creo que la encuesta lo que nos está diciendo es que en muy poco margen, en muy pocos votos, nos vamos a jugar la mayoría de estabilidad", ha subrayado el presidente de la Junta.

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Según Moreno, el margen para la mayoría absoluta puede estar entre los 15.000, los 20.000 o los 25.000 votos, dependiendo de la provincia de que se trate, ya que en estos momentos parece que "hay cuatro diputados que están bailando y si esos diputados entran hacia un lado o entran hacia otro".

"O bien tendremos una mayoría suficiente, o bien nos quedaremos sin esa mayoría suficiente a pesar de estar muy cerca de ella" ha advertido Juanma Moreno, quien ha insistido en que las encuestas están "para ilusionarte, para saber que las cosas van bien y que cuentas con el cariño mayoritario de la sociedad andaluza". EFE

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