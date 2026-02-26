Rufián, sobre la posibilidad de que regrese el Rey emérito: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, señaló este jueves que la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 solo se traduce en información que ya era conocida de manera general. “Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, expresó en relación al contenido revelado, afirmando que lo divulgado en estos papeles simplemente confirma percepciones extendidas sobre la actuación de Juan Carlos I durante esa época. Tras esa valoración, Rufián reiteró su postura en contra del posible regreso del rey emérito a territorio español, tema que generó debate tras sugerencias en ese sentido por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, según publicó el medio que difunde las declaraciones.

Rufián sostuvo que, durante los años de la Transición, existía un contexto donde el entonces monarca mantenía posturas críticas hacia el presidente Adolfo Suárez, relatos narrados en su momento por el escritor Javier Cercas. Según explicó Rufián, estas actitudes del rey favorecieron un clima en el que altos mandos militares se sintieron legitimados para actuar conforme a sus intereses, convicción que, precisa, los llevó a intentar adueñarse del rumbo del país, tal como informó el medio citado.

En declaraciones recogidas en los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC afirmó tajantemente su rechazo a la posible vuelta de Juan Carlos I: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”. Dirigió este comentario tras las recientes declaraciones de dirigentes del PP que apoyaron la idea del regreso del exjefe del Estado. El medio precisó que Rufián remarcó su desacuerdo, argumentando que la presencia del exmonarca en el país no resultaría apropiada en función de las causas judiciales y polémicas que giran en torno a su figura.

De acuerdo con la publicación, para el portavoz republicano la desclasificación sobre el 23-F ha dejado en evidencia las carencias en avances de transparencia institucional en España. Consideró que la información publicada no aporta novedades significativas y que, en su visión, se trata simplemente de la confirmación de sospechas y comentarios ya existentes entre la ciudadanía y los analistas de la política reciente. Rufián remarca que, para evidenciar vínculos y dinámicas conocidas, “no hacían falta tantas alforjas”.

El líder parlamentario de ERC subrayó, según reportó el medio, que los informes desclasificados sólo reflejan que durante aquellos años se produjo una situación en la que el rey, Juan Carlos I, mantenía una postura crítica hacia el entonces presidente del Gobierno. Añadió que ese clima político, marcado por las actitudes del monarca, propició “que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron”, en clara alusión a la intentona golpista de 1981.

El medio informó que las valoraciones de Rufián llegan en el contexto de debates parlamentarios sobre la rendición de cuentas de la Casa Real y los límites de las desclasificaciones de archivos secretos. Diversas formaciones políticas han solicitado mayor apertura de los archivos y transparencia sobre los hechos históricos recientes, mientras que otros grupos han propuesto terminar el “exilio” del rey emérito tras su salida de España, ocurrida entre controversias judiciales.

En el desarrollo del debate público, ERC y otras fuerzas afines han insistido en la insuficiencia de las medidas adoptadas para esclarecer el papel institucional y político de la monarquía durante la Transición. Según publicó el medio, Rufián se suma a quienes consideran que el acceso a los documentos reservados no satisface las expectativas de quienes piden esclarecer en profundidad los hechos vinculados a la proclamación y consolidación de la democracia en España.

En el mismo sentido, la figura de Juan Carlos I continúa siendo objeto de controversia en el país. El debate se ha intensificado a raíz de los procedimientos judiciales internacionales y de las investigaciones periodísticas que rodean al exjefe del Estado, contexto que ha motivado pronunciamientos como el del portavoz de ERC y el mantenimiento de la discusión parlamentaria sobre la fiscalización de las instituciones, según recordó el medio que recoge las declaraciones.