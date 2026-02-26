El BAM 'Audaz', con base en Cartagena, recibe la visita del comandante del Mando de Operaciones

La tripulación del Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz', que actualmente suma 62 marinos incluidos siete infantes de marina del Tercio de Levante, ha realizado actividades operativas en el mar de Alborán y el Golfo de Cádiz, dirigidas a mejorar el conocimiento de los espacios marítimos bajo soberanía e interés nacional, así como el monitoreo del tráfico marítimo. Según informó la Armada, el 'Audaz', con base en Cartagena, acogió a varias autoridades militares para mostrar su papel en la defensa y la vigilancia de las aguas españolas.

De acuerdo con la información difundida por la Armada, el comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), teniente general José Antonio Agüero, encabezó la visita al BAM ‘Audaz’ junto al jefe de Estado Mayor, vicealmirante Enrique Núñez de Prado, y el comandante del Mando Operativo Marítimo (MOM), vicealmirante Vicente Cuquerella. El capitán de Corbeta Fernando Rodríguez, al mando del buque, recibió a las autoridades a bordo y presentó una actualización sobre la situación del ‘Audaz’, con especial atención a su integración en la Operación de Seguridad Marítima que comenzó el 27 de diciembre.

Durante esta activación, el BAM ‘Audaz’ se desplegó en la isla de Alborán y en otros territorios de soberanía española en el norte de África. Según detalló la Armada, estas operaciones incluyeron misiones de apoyo directo a los destacamentos de la Armada y del Ejército de Tierra, defensa de recursos naturales y prevención de actividades ilícitas en la zona. La presencia activa del buque en estos escenarios se enmarca en las tareas regulares de los Buques de Acción Marítima integrados en el Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena (MARCART), bajo la supervisión directa del Almirante de Acción Marítima (ALMART).

La jornada a bordo incluyó ejercicios de interceptación de unidades consideradas de interés y maniobras de protección de la fuerza marítima, con la participación del Equipo Operativo de Seguridad, orientados a reforzar la presencia en aguas españolas del norte de África. Además, la tripulación realizó simulacros de combate y actuación ante emergencias marítimas relacionadas con la seguridad interior, según publicó la Armada.

La visita de las autoridades concluyó con la firma del libro de honor en la cámara del comandante del ‘Audaz’, un acto tradicional en este tipo de desplazamientos a unidades operativas. El BAM ‘Audaz’ es el primero de su serie entre los buques asignados al MARCART y su tripulación habitual asciende a 55 personas más el Equipo Operativo de Seguridad.

Según reportó la Armada, el Mando Operativo Marítimo (MOM), con sede en Cartagena y dirigido por el vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, se integra en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas españolas y responde directamente al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Entre sus responsabilidades se encuentran la planificación, conducción y seguimiento de operaciones de presencia, vigilancia y disuasión en espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

A través del MOM, distintos buques bajo control operativo del Mando de Operaciones llevan a cabo las denominadas Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), herramienta esencial para mantener la vigilancia de zonas marítimas sensibles, perfeccionar el conocimiento sobre el entorno, colaborar con otras instituciones estatales en la protección integral, y detectar posibles amenazas, permitiendo una reacción rápida ante potenciales crisis, según detalló el medio.

La Armada precisó que el MOM forma parte de los Mandos Permanentes de las Fuerzas Armadas junto con los comandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), Espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC). Diariamente, cerca de 850 militares españoles desempeñan tareas vinculadas a operaciones permanentes bajo la supervisión operativa del Mando de Operaciones, acciones que refuerzan la capacidad de respuesta y la defensa de los intereses nacionales en espacios estratégicos.