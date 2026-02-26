Confirman la procedencia de un despido por exceder el tiempo de desayuno y usar redes sociales

La Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la procedencia del despido de una trabajadora del sector de limpieza en Gran Canaria por, entre otras cuestiones, exceder el tiempo de pausa para el desayuno o pasar buena parte de su jornada laboral utilizado WhatsApp e Instagram.

El concreto, la sentencia ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la mujer contra el fallo del Juzgado de Lo Social Nº6 de Las Palmas de Gran Canaria que señaló en julio de 2025 la procedencia del despido disciplinario que tuvo lugar en junio de 2024.

De esta manera, se ha considerado como hechos probados que la mujer trabajaba con un contrato laboral indefinido a tiempo parcial realizando limpieza de edificios y locales.

La empresa justificó el despido en que había notado desde hacía tiempo "una desidia y una falta de interés en el desarrollo de las tareas" en el comportamiento de la trabajadora.

Así, se percataron de ausencias continuas superiores a diez minutos adicionales, y de hasta 45 minutos, a la pausa para el desayuno o almuerzo de su puesto de trabajo.

También advirtieron un uso habitual de su teléfono personal durante la jornada laboral con acceso reiterado a Instagram y WhatsApp "a pesar de que en la cláusula adicional cuarta de su contrato de trabajo se establece que durante la jornada laboral no podrá hacerse uso del teléfono móvil particular salvo por motivos muy justificados".

Al respecto, la empresa indicó que la media de tiempo que permanecía conectada a su móvil durante la jornada laboral era de una hora y seis minutos diarios.

Finalmente, se ha considerado probado de igual modo que había reiteradas faltas de puntualidad y errores frecuentes por falta de implicación en tareas de ejecución periódica.