Nelly Korda conquista el Abierto de Estados Unidos y deja a Gaby López a un golpe

Chicago (EE.UU.), 7 jun (EFE).- Nelly Korda conquistó este domingo el Abierto de Estados Unidos con un acumulado de ocho bajo par y un golpe de ventaja sobre la mexicana Gaby López y la inglesa Charley Hull.

Korda ganó el cuarto 'grande' de su carrera y el segundo consecutivo tras imponerse en el Chevron Championship.

La estadounidense ganó con un 'putt' final que le entregó el par en el hoyo 18 para negar la gloria a López y a Hull.

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Es el primer Abierto de Estados Unidos de su carrera y el cuarto torneo que conquista en esta temporada.

López se había dado una oportunidad con un 'birdie' en el decimoctavo hoyo y terminó la última ronda con una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par. EFE

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