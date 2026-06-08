2-0. Jhon Arias da tranquilidad a Colombia en el cierre de su preparación para el Mundial

Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- Un doblete del volante Jhon Arias le dio tranquilidad este domingo a Colombia, que derrotó por 2-0 a Jordania en el último partido de preparación de ambas selecciones para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador del Palmeiras le dio un cierre dorado a la preparación colombiana en el Snapshot Stadium de San Diego, en un partido difícil en el que los jordanos incomodaron a los cafeteros, que encontraron en los centrales Davinson Sánchez y Jhon Lucumí una solidez que extrañaron durante varios partidos.

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Los árabes salieron a presionar arriba y a hacer daño con su velocidad. Así fue como tuvieron la primera oportunidad clara al minuto cinco con un potentísimo remate de larga distancia del lateral Mohannad Abu Taha que se estrelló en el palo.

Los suramericanos, por su parte, empezaron a tocar liderados por el centrocampista Gustavo Puerta, que se convirtió en el principal socio de sus compañeros y está haciendo lo posible por ganarse el puesto como titular para el debut ante Uzbekistán el 17 de junio.

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En ese contexto llegó la primera jugada de gol cafetera en un centro lanzado por James Rodríguez, bajado por Luis Suárez y rematado por Arias, que pasó por encima del horizontal.

Los jordanos apostaron por el talento de Mousa Al-Tamari, gran figura del equipo y de sobresaliente temporada en el Rennes, quien incluso tuvo una oportunidad de anotar con un remate desviado al minuto 27.

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Con el partido luchado, los colombianos mantuvieron el control del balón y lograron abrir el marcador al 41 en una gran jugada colectiva que arrancó Puerta y pasó por los pies de James, que habilitó con un pase filtrado a Arias que, a pesar de trastabillar, logró sacar un remate cruzado imposible de atajar para Yazeed Abulaila.

En la segunda mitad ambos equipos hicieron muchos cambios y eso favoreció a Colombia, que amplió su ventaja al 55 en otra buena asociación, esta vez por el costado derecho, en la que Lerma se juntó con James y el lateral Santiago Arias, que mandó un centro para que Arias, entre los centrales rivales, cabeceara para celebrar su segundo tanto de la tarde.

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Los suramericanos siguieron atacando y tuvieron varias oportunidades para ampliar la ventaja con remates de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Richard Ríos y Jaminton Campaz, mientras que los jordanos sacaron a todos sus titulares y perdieron la fluidez que mostraron en la etapa inicial, por lo que se acercaron poco a la portería colombiana y no lograron ni siquiera descontar.

Jordania debutará en el Mundial contra Austria en el Grupo F el martes 16 de junio en Santa Clara, mientras que Colombia jugará el primer partido del Grupo K contra Uzbekistán un día después en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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- Ficha técnica:

2. Colombia: Camilo Vargas (m.46, Álvaro Montero); Daniel Muñoz (m.46, Santiago Arias), Davinson Sánchez (m.46, Willer Ditta), Jhon Lucumí (m.75, Yerry Mina), Johan Mojica (m.76, Carlos Andrés Gómez); Jefferson Lerma (m.64, Juan Camilo Portilla), Gustavo Puerta (m.46, Richard Ríos), Jhon Arias (m.64, Jorge Carrascal), James Rodríguez (m.64. Juan Fernando Quintero); Luis Díaz (m.46, Jaminton Campaz) y Luis Suárez (m.46, Juan Camilo Hernández).

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Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Jordania: Yazeed Abulaila (m.46, Nour Bani Attiah); Elsan Haddad (m.61, Mohammad Al-Dawoud), Abdallah Nasib (m.77, Mohammad Abualnadi), Yazan Al-Arab (m.60, Saed Al-Rosan), Saleem Obaid (m.69, Husam Abu Dahab), Mohannad Abu Tah (m.46, Mohammad Abu Hashish); Nizar Al-Rashdan (m.46 Ibrahim Sadeh), Noor Al-Rawabdeh (m.60, Amer Jamous), Odeh Fakhouri (m.46, Mahmoud Al-Mardi); Mousa Al-Tamari (m.46, Mohammad Abu Zrayq) y Ali Olwan (m.77, Ali Al-Azaizeh).

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Seleccionador: Jamal Sellami.

Goles: 1-0, m.41: Jhon Arias. 2-0, m.55: Jhon Arias.

Árbitro: el mexicano Jesús Rafael López. Expulsó a Amer Jamous (m.95).

Incidencias: partido amistoso jugado en el Snapdragon Stadium de la ciudad estadounidense de San Diego. EFE

(foto)