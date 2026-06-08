El seleccionador de Sudáfrica afirma que debe contrarrestar el ímpetu de México

Pachuca (México), 7 jun (EFE).- El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, afirmó este domingo que el principal reto que enfrentará su equipo en el partido inaugural del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, será contrarrestar la agresividad de la selección mexicana.

“No tengo un nombre en particular que me preocupe de México porque son muchos sus jugadores de calidad, espero que salgan en un alto nivel el próximo jueves, es un equipo muy completo e impetuoso en toda la cancha, algo que buscaremos equilibrar”, afirmó el técnico.

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Bross, veterano de 74 años, habló por primera vez ante los medios desde que su selección arribó a la ciudad de Pachuca, donde estableció su campamento de preparación para el Mundial.

Sudáfrica escogió Pachuca, que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, para que sus jugadores no sufran los efectos de la altura de 2.240 metros de la Ciudad de México, donde se ubica el estadio Azteca, escenario del encuentro.

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El seleccionado sudafricano tuvo una práctica abierta a la afición mexicana el pasado miércoles y el sábado disputó su último partido de preparación, el cual empató 1-1 ante Jamaica, duelo que fue a puerta cerrada, aunque Broos se extrañó de la información que corrió en las redes sobre este juego.

“Me sorprendió también que los momentos destacados de este partido contra Jamaica estuvieran por todas partes en las redes sociales. Pero el entrenador de México no necesita ese partido contra Jamaica para conocernos, probablemente sabe más sobre nosotros”, apuntó.

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Sudáfrica y México son integrantes del Grupo A del Mundial junto a Corea del Sur y República Checa.

Más temprano, en un duelo entre las leyendas entre las selecciones mexicana y sudafricana, el equipo local se impuso 5-2.

Este partido fue en conmemoración al juego inaugural que ambos equipos protagonizaron en el Mundial 2010 en el que los ‘Bafana Bafana’ fueron anfitriones.

Este partido se realizó en el estadio Hidalgo, de Pachuca. EFE