Espana agencias

El seleccionador de Sudáfrica afirma que debe contrarrestar el ímpetu de México

Guardar
Google icon

Pachuca (México), 7 jun (EFE).- El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, afirmó este domingo que el principal reto que enfrentará su equipo en el partido inaugural del Mundial 2026, el próximo 11 de junio, será contrarrestar la agresividad de la selección mexicana.

“No tengo un nombre en particular que me preocupe de México porque son muchos sus jugadores de calidad, espero que salgan en un alto nivel el próximo jueves, es un equipo muy completo e impetuoso en toda la cancha, algo que buscaremos equilibrar”, afirmó el técnico.

PUBLICIDAD

Bross, veterano de 74 años, habló por primera vez ante los medios desde que su selección arribó a la ciudad de Pachuca, donde estableció su campamento de preparación para el Mundial.

Sudáfrica escogió Pachuca, que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar, para que sus jugadores no sufran los efectos de la altura de 2.240 metros de la Ciudad de México, donde se ubica el estadio Azteca, escenario del encuentro.

PUBLICIDAD

El seleccionado sudafricano tuvo una práctica abierta a la afición mexicana el pasado miércoles y el sábado disputó su último partido de preparación, el cual empató 1-1 ante Jamaica, duelo que fue a puerta cerrada, aunque Broos se extrañó de la información que corrió en las redes sobre este juego.

“Me sorprendió también que los momentos destacados de este partido contra Jamaica estuvieran por todas partes en las redes sociales. Pero el entrenador de México no necesita ese partido contra Jamaica para conocernos, probablemente sabe más sobre nosotros”, apuntó.

Sudáfrica y México son integrantes del Grupo A del Mundial junto a Corea del Sur y República Checa.

Más temprano, en un duelo entre las leyendas entre las selecciones mexicana y sudafricana, el equipo local se impuso 5-2.

Este partido fue en conmemoración al juego inaugural que ambos equipos protagonizaron en el Mundial 2010 en el que los ‘Bafana Bafana’ fueron anfitriones.

Este partido se realizó en el estadio Hidalgo, de Pachuca. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Exmundialistas mexicanos confían en que Rangel sea el titular sobre Ochoa en el Tri

Infobae

Nelly Korda conquista el Abierto de Estados Unidos y deja a Gaby López a un golpe

Infobae

2-0. Jhon Arias da tranquilidad a Colombia en el cierre de su preparación para el Mundial

Infobae

Ronald Araujo recibirá un tratamiento médico por una molestia muscular

Infobae

Uruguay viajará el martes por la noche a México para jugar el Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

Cortes de tráfico este domingo 7 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: el día con más restricciones en carreteras, autobús y estaciones de metro cerradas

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

ECONOMÍA

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

6.000 metros cuadrados por tan solo un euro: así es el edificio alemán que está en venta por menos de lo que cuesta un café

Ya es oficial: las empresas tendrán que atender las llamadas de sus clientes en menos de tres minutos a partir de diciembre

Hasta 1.600 euros por ver al Papa León XIV en Barcelona: la especulación llega a los balcones, que prometen “cero empujones” y “comodidad total”

Las baterías ya son el nuevo petróleo

Arrancan los Presupuestos de 2027 con el objetivo de blindar el Estado de Bienestar, pero con un alto riesgo de encallar en el Congreso

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes

Rani Khedira, el hermano del exjugador del Real Madrid que jugó en la sub-21 de Alemania pero ahora representará a Túnez en el Mundial 2026