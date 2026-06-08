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España llega a México sin Yamal, Williams ni Muñoz para último amistoso antes del Mundial

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Puebla (México), 7 jun (EFE).- La selección española de fútbol aterrizó este domingo en Puebla, centro de México, para jugar el lunes un partido amistoso contra Perú, el último de preparación para el Mundial, sin Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que se encuentran en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.

La selección española tocó tierra en Puebla procedente de Chattanooga (EEUU), donde tiene instalado su campamento base de cara al Mundial, poco después de las 19.00 hora local (01.00 GMT del lunes)

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Tras pasar por el hotel, está prevista una rueda de prensa en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla del seleccionador español, Luis de la Fuente; y del delantero Yéremy Pino.

Yamal, Williams y Muñoz se quedaron en Estados Unidos y no se ejercitaron esta mañana con el grupo, en la última sesión previa del conjunto dirigido por De la Fuente, que cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque de este lunes, el último antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio en Atlanta (Estados Unidos).

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Ninguno de los tres jugó tampoco el amistoso del pasado jueves contra Irak, que finalizó 1-1.

España se enfrentará a Perú este lunes a partir de las 20.00 hora local (02.00 GMT del martes) en el estadio de Puebla, 130 kilómetros al sur de Ciudad de México.

La selección española volverá a México para disputar el tercer partido de su fase inicial contra Uruguay, cita que tendrá lugar el 26 de junio en Guadalajara (oeste). EFE

(foto)

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