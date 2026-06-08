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Exmundialistas mexicanos confían en que Rangel sea el titular sobre Ochoa en el Tri

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México, 7 jun (EFE).- Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez y Óscar ‘Conejo’ Pérez, exmundialistas mexicanos, expresaron este domingo su confianza en que Raúl Rangel sea el guardameta titular sobre Guillermo Ochoa en la selección de México para el debut en el Mundial el jueves 11 de junio ante Sudáfrica.

“Veo una línea defensiva muy sólida y una batalla muy intensa en la portería; creo que Rangel debe ser el que inicie, aunque podemos esperar alguna sorpresa. Javier tiene ese plus, de repente entrena con unos y el día de partidos pone otros”, afirmó Rodríguez.

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El exdefensa se inclinó por el guardameta del Guadalajara sobre el veterano Guillermo Ochoa, con todo y que este ha recibido su sexta convocatoria a un Mundial.

Óscar Pérez, quien defendió la portería del Tri en tres mundiales, coincidió con Rodríguez.

“Se ha hablado mucho de los porteros. Cualquiera que inicie la portería va a estar segura, aunque creo que Rangel lo ha hecho muy bien, Javier lo respalda, por lo que creo que puede iniciar. Javier es un tipo muy exacto en los detalles”, apuntó Pérez.

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Pérez dejó claro que su preferencia no obedece al nivel, porque la calidad de Rangel, Ochoa y Carlos Acevedo es muy pareja.

“Los tres porteros me gustan, pero Rangel ha tenido una gran regularidad con Guadalajara, por eso pienso que él puede estar”, subrayó.

El ‘Maza’ Rodríguez, quien participó en tres mundiales, también habló de la solidez que ve en el cuadro defensivo mexicano, aunque puso por encima el nivel que ha mostrado Johan Vázquez, del Genoa italiano.

“Me gustan mucho los centrales. Destaco lo que ha mostrado Johan, quien está haciendo muy bien las cosas en el fútbol italiano, ojalá que sus actuaciones le alcancen para saltar a un equipo más grande; creo que puede ser el referente del fútbol mexicano”, puntualizó el ‘Maza’.

El exfutbolista, que fue campeón de la Supercopa de los Países Bajos con el PSV Eindhoven, se dijo emocionado por ver a su selección el próximo jueves debutar ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

“Estoy contento con esta selección y ansioso por verlos. Esta selección es lo mejor que escogió Javier Aguirre, tienen mucha calidad y no hay nada mejor que competir aquí con su gente; los vamos a apoyar con todo. México debe empezar ganando y espero que hagan lo que nosotros no pudimos”, puntualizó. EFE

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