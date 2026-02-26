Espana agencias

A prisión el presunto secuestrador y violador de una mujer que fue abandonada en Albox (Almería)

Tras meses prófugo, el hombre arrestado afronta prisión provisional por su presunta implicación en la brutal agresión a una vecina de Macael, investigada también otra persona por organizar y ordenar el ataque, según el tribunal

El hombre arrestado habría permanecido varios meses en paradero desconocido tras la agresión que sufrió una mujer en Macael, Almería. Durante ese tiempo, otra persona involucrada en el caso se encontraba en situación de prisión preventiva, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. La detención del varón, señalada como clave en la investigación, llevó al tribunal a decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para el sospechoso, quien enfrenta cargos que incluyen amenazas, detención ilegal y agresión sexual, en calidad de autor material de los hechos.

Según detalló Europa Press, el suceso tuvo lugar el 11 de julio del año anterior. La víctima, vecina de Macael, fue secuestrada supuestamente por el ahora arrestado y una mujer, considerada la autora intelectual del plan, quienes la habrían abordado en la vía pública y forzado a subir a un automóvil de alta gama, utilizando un arma blanca. Posteriormente, habrían conducido a la víctima a una vivienda, donde la mujer le rapó la cabeza bajo amenazas e intimidaciones. Posteriormente, la trasladaron a un garaje donde, siguiendo órdenes de la presunta autora intelectual, la agredieron sexualmente tras suministrarle una sustancia para adormecerla, según los datos recopilados por la Guardia Civil y publicados por el medio.

La investigación judicial recogió indicios considerados suficientes para atribuir la autoría intelectual a la mujer, que también fue imputada por delitos contra la integridad moral, debido al trato vejatorio infligido a la víctima, incluidas amenazas de causar daño a sus familiares o incendiar su vivienda en caso de denunciar los hechos ante la Guardia Civil. Europa Press informó que, pese a la negativa del arrestado a declarar ante la jueza, la decisión de mantenerlo en prisión preventiva se sustentó en la gravedad de los delitos imputados y en la necesidad de proteger a la víctima, quien ha sido identificada por varias personas durante el proceso.

El trasfondo del ataque, de acuerdo con la Guardia Civil, tendría un componente sentimental. La detenida habría planificado previamente la agresión junto con el varón, trasladando a la víctima mediante el uso de un vehículo, del cual existen grabaciones e imágenes que documentan la presencia de ambos sospechosos. Europa Press explicó que algunos testigos ubicaron a los dos juntos en el automóvil, que partió desde la capital hacia Macael para ejecutar el plan.

Las pesquisas también identificaron que, luego de rapar a la víctima y tomarle fotografías, esta fue conducida por los agresores a un descampado en Albox, donde la abandonaron con la cabeza cubierta por una manta o toalla. Frente a las acusaciones y las pruebas fotográficas e imágenes obtenidas por los investigadores, la imputada negó la existencia de un cómplice masculino y declaró que la víctima había subido voluntariamente al vehículo para conversar.

En cuanto al vehículo supuestamente utilizado en el secuestro, Europa Press relató que se trataba de un coche propiedad de la madre de la investigada. El automóvil quedó bajo precinto policial en un taller mecánico cinco días después de los hechos, aunque la sospechosa intentó en varias ocasiones retirarlo del establecimiento. Finalmente, según el relato recopilado por el medio, logró sustraer el coche durante un descuido del propietario, una acción que justificó diciendo que fue su madre quien retiró el vehículo sin saber que estaba retenido por la policía.

El caso generó una respuesta social significativa en Macael. Tal como reportó Europa Press, a finales de julio numerosas personas participaron en una concentración en la plaza del municipio con el objetivo de mostrar solidaridad con la víctima y reclamar justicia. Entre las consignas que portaron los asistentes figuraban mensajes de apoyo directo, así como exigencias por el esclarecimiento del caso y la detención de los responsables.

El alcalde de Macael, Raúl Martínez, intervino en nombre del municipio a través de un manifiesto leído durante la concentración, donde solicitó recursos adicionales y la intervención de unidades especializadas de la Guardia Civil para detener al presunto autor material de la agresión, quien en ese momento seguía sin ser localizado. El edil destacó que, catorce días después del suceso, el individuo implicado todavía no había sido puesto a disposición judicial, una situación que calificó de preocupante para la tranquilidad de los residentes y la propia víctima, según recogió Europa Press.

La víctima del secuestro y la agresión sexual también sufrió amenazas posteriores, destinadas a impedir que denunciara los hechos ante las autoridades, conforme a lo manifestado ante el tribunal y consignado por el medio. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Almería fue la encargada de tomar la decisión sobre la prisión provisional del detenido, tras evaluar las circunstancias del caso y la protección necesaria para la afectada.

Ambos investigados permanecen actualmente bajo custodia judicial por su presunta participación en el ataque y los delitos descritos, mientras continúa la instrucción del proceso por parte de las autoridades. Europa Press también señaló que la investigación ha sido reforzada con la obtención de múltiples testimonios e imágenes que vinculan a los sospechosos con los hechos imputados.

La evolución de este caso sigue en manos del órgano judicial competente y la Guardia Civil, que mantienen activos los distintos frentes de la investigación para esclarecer todos los extremos relacionados tanto con la planificación como con la ejecución del secuestro y la agresión.

