Espana agencias

Los bulos del golpe: el rey lo planeó en Baqueira y traicionó a los golpistas "dentro del mejor estilo borbónico"

Diversos informes del Ministerio del Interior, desclasificados tras el 23-F, revelan que panfletos anónimos y rumores intentaron vincular al rey Juan Carlos I con la planificación de la asonada, buscando desprestigiar su papel durante la crisis institucional

Guardar

Entre las versiones apócrifas que circularon tras el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, algunas señalaban que los servicios de información del Estado ya tenían conocimiento desde finales de diciembre de 1980 sobre la posibilidad de un pronunciamiento militar en el que habrían participado altos cargos del Ejército y la mayoría de las capitanías generales. Estas narrativas incluían la intención de suprimir la Constitución vigente, instaurar un gobierno militar para responder a amenazas como el terrorismo separatista y modificar el proceso autonómico, manteniendo de forma temporal a Juan Carlos I al frente de la Jefatura del Estado antes de llevar a cabo una transición hacia un nuevo Ejecutivo civil y la redacción de una Constitución diferente. En ese contexto, un conjunto de documentos elaborados por el Ministerio del Interior y luego desclasificados, a los que accedió Europa Press, identificó y reunió los principales rumores y publicaciones anónimas que pretendieron relacionar al rey con la organización de la asonada, con el fin de menoscabar su papel institucional durante la crisis.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el Ministerio del Interior recopiló diversos panfletos y rumores difundidos tras el 23-F, señalando que tanto defensores directos de los implicados en el golpe como grupos políticos y simpatizantes de la causa golpista promovieron bulos sobre la participación del monarca en el intento de golpe. Los archivos del Ministerio especifican que estos ideólogos tergiversaron ciertos hechos, interpretaron tendenciosamente otros e inventaron relatos ajenos a la realidad. El informe reconoció, además, que algunas de esas versiones calaron en sectores de la derecha radical, logrando que la idea de una implicación directa del rey Juan Carlos I en la actuación de los generales Milans del Bosch y Alfonso Armada cobrara fuerza entre parte de la opinión pública.

Uno de los relatos identificados en estos documentos aseguraba que el rey "se puso de acuerdo" con el general Armada en la estación de esquí de Baqueira durante las vacaciones navideñas. Según esa versión, Juan Carlos I y Armada habrían definido detalles relacionados con la posible caída del entonces presidente Adolfo Suárez, incluyendo conversaciones sobre la perspectiva del PSOE, para luego contactar con Milans del Bosch en Valencia. Una pieza clave de ese bulo era la afirmación de que el rey había previsto la posibilidad de abandonar el país si el golpe fracasaba y que, como prueba de su conocimiento anticipado, envió a sus hijos a Inglaterra. Mientras tanto, también se sostenía que el monarca no aceptó el Gobierno propuesto por Milans del Bosch porque su preferencia era un Ejecutivo de coalición que incluyera a Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga bajo la presidencia del general, según el archivo compilado por Interior.

El mismo informe recogía que los creadores de estos mensajes falsos buscaban reforzar una imagen del rey como beneficiario del golpe, atribuyéndole la intención de utilizar la intentona para reforzar su figura pública. El Ministerio del Interior planteó en su análisis que el monarca habría empleado a Armada con este objetivo, desautorizándolo más tarde —quizá por acuerdo previo— y presentándose ante los partidos como garante de la democracia y la Constitución. En tal sentido, el documento subraya cómo se interpretó la frase del telegrama real enviado a Milans del Bosch, "ya no puedo volverme atrás", como un supuesto indicio de retirada y del abandono de sus generales.

Entre los panfletos recogidos por Interior, uno fechado con la anotación "Anónimo 23-F" acusaba a Juan Carlos I de forzar un cambio de presidente del Gobierno fuera del marco constitucional. En ese texto se sostenía que Adolfo Suárez habría sido llamado al Palacio de la Zarzuela, donde, acompañado por los capitanes generales de Valencia, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, habría recibido la invitación a dimitir. Según esta versión, al negarse Suárez, el teniente general Merry Gordon habría colocado una pistola sobre la mesa diciendo: "Esta es una razón". La narración añadía que el rey tomó la decisión de apartarse de los militares monárquicos, Armada y Milans del Bosch, "para salvar su propio trono", dejándolos solos frente a la situación generada, lo que terminó aislando al teniente coronel Antonio Tejero durante los hechos del 23-F.

En otros documentos analizados por el Ministerio, en particular uno titulado "Intento de liquidación del actual sistema político", se atribuía al rey conocimiento e incluso capacidad de maniobra frente a la intentona golpista. Según ese texto, Juan Carlos I habría dado orden a Milans del Bosch de retirar las tropas tras la ocupación del Congreso de los Diputados y emergía como el salvador del sistema democrático, pasando a convertirse en árbitro de la crisis institucional y personificando el papel de jefe de Estado y de los Ejércitos. Esa versión sugería que Juan Carlos I habría contado, además, con el asesoramiento de su cuñado, el ex rey Constantino de Grecia. En el mismo documento se calificaba la actuación del monarca como una operación hábil y "dentro del mejor estilo borbónico", expresión que el Ministerio identificó como parte de la estrategia de desprestigio hacia la figura del rey.

Otra idea que circuló entre los rumores analizados consistía en la supuesta existencia, desde meses antes del golpe, de información en los servicios de inteligencia sobre la participación de las más altas esferas militares en un plan para sustituir el régimen político vigente. Europa Press detalló que estos relatos indicaban que el objetivo de los militares consistía en suspender la actual Constitución y establecer medidas excepcionales hasta que se pudiera articular un nuevo orden institucional más acorde con lo que describían como la "idiosincrasia del pueblo español", manteniendo en todo momento la autoridad formal del monarca durante el proceso.

El Ministerio del Interior, según los documentos a los que tuvo acceso Europa Press, concluyó que la elaboración y difusión de estos rumores y panfletos respondía a la intención de persistir en la idea de que ninguna acción de generales de alto rango como Milans del Bosch y Armada podía haberse realizado sin el conocimiento y consentimiento del rey. Se decía que incluso la relación personal de Juan Carlos I con el general Armada —definido en estos rumores como un aristócrata de lealtad absoluta— indicaba un acuerdo previo para intervenir en la crisis, así como que el monarca presionó a Adolfo Suárez para que presentara su dimisión con el fin de provocar un vacío de poder.

Estos materiales recogidos en los informes del Ministerio resultan relevantes para el estudio de la propaganda y el rumor tras el 23-F, mostrando cómo determinados grupos políticos y simpatizantes de los implicados buscaron trasladar la responsabilidad de los hechos hacia la figura del monarca, manipulando hechos y diseminando relatos sin fundamento, según lo consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Golpe de EstadoJuan Carlos IMilans del BoschAlfonso ArmadaAdolfo SuárezConstantino de GreciaEspañaBaqueiraBulosMinisterio del InteriorEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El rey, decidido con el orden constitucional ante Milans: "Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás"

El rey, decidido con el

Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda "llena de humedad" y "a 650 kilómetros" sin orden judicial

La defensa del exteniente coronel alegó que su cliente fue enviado a una prisión militar aislada, en condiciones insalubres y sin autorización legal, provocando indefensión y protestas por supuestas irregularidades durante el proceso judicial contra los implicados del 23-F

Tejero reprochó al Gobierno que

La esposa de Tejero, sobre su marido el 23-F: "El tonto desgraciado, lo han dejado solo, para no variar"

Desclasificadas nuevas grabaciones telefónicas muestran el sentimiento de abandono y frustración de Carmen Díez Pereira tras el fallido golpe del 23-F, donde expresó su indignación por la soledad y el trato recibido por Antonio Tejero durante el asalto al Congreso

La esposa de Tejero, sobre

Milans del Bosch pidió al rey que hablara con Armada en la ronda del monarca con las capitanías generales

Durante las conversaciones telefónicas de la tarde del 23 de febrero de 1981, el general Milans sugirió a Juan Carlos que contactara personalmente a Armada, según revela un documento confidencial del CNI recientemente hecho público sobre el intento de golpe de Estado

Milans del Bosch pidió al

El PP dice que Díaz no será candidata porque "sabe que no la quieren ni los suyos": "Su abdicación es forzosa"

Desde la formación liderada por Feijóo sostienen que la retirada de la vicepresidenta segunda responde a presiones internas y no a una decisión personal, insistiendo en que el relevo era inevitable tras perder apoyo en su entorno político

El PP dice que Díaz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Después de este mensaje, ya

“Después de este mensaje, ya no puedo volverme atrás”: la cronología del 23F desde la Casa Real que recoge la versión del rey Juan Carlos

Desclasificación de los documentos del 23F, en directo: última hora de los archivos secretos y reacciones

Uno de los manuscritos del 23-F sitúa a Manuel Fraga como posible líder civil y menciona rumores de contactos con círculos golpistas

Felipe González reacciona a la desclasificación de los documentos del 23F: “La actuación de Juan Carlos I fue, no solo ejemplar, sino decisiva”

El Partido Comunista defendió al rey tras el 23F de la intoxicación informativa de la extrema derecha: “Quiere implicarlo y destrozarlo”

ECONOMÍA

España necesita albañiles: la construcción

España necesita albañiles: la construcción acelera la contratación en 2025 y suben los salarios por la escasez de mano de obra

Cancelaciones en el AVE Madrid-Málaga: Ouigo e Iryo suspenden los trenes hasta el 23 de marzo y Renfe anuncia modificaciones en los trayectos

Cataluña aprueba la subida de la tasa turística a partir de abril

Las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea son el colectivo más expuesto al empleo irregular en España

Iberdrola dispara su beneficio un 12% en 2025 y marca récord histórico con 6.285 millones

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica

Real Madrid y Benfica se juegan el pase a octavos de Champions en un partido marcado por la tensión y las ausencias

El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación: piden 15 años de cárcel

A qué hora y dónde ver el partido de playoff de Champions entre el Atlético de Madrid y el Brujas

Nos quedamos sin ciudades en las que celebrar futuros Juegos Olímpicos de invierno: más de la mitad de las candidatas estarán en “grave riesgo climático” para 2080