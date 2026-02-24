Valero/Stutzmann y Morath/Mairhofer, primeros líderes tras una crono de 16 kilómetros

Granada, 24 feb (EFE).- El español David Valero y el suizo Marc Stutzmann (Klimatiza-Orbea), en categoría masculina, y la alemana Adelheid Morath y la italiana Sandra Mairhofer (LeeCougan-Basso), en la femenina, son los primeros líderes de la XVI 'Andalucía Bike Race', tras imponerse este martes en la contrarreloj de 16 kilómetros que inauguró en Huétor Vega (Granada) esta carrera de bicicleta todoterreno (BTT).

La etapa, de 634 metros de desnivel positivo, marcó el arranque de la competición y puso a prueba tanto a especialistas como a debutantes en esta carrera que concluirá el próximo sábado.

Valero y Stutzmann cruzaron la meta con el mejor tiempo, 47:52, seguidos a 1:04 por los italianos Gianantonio Mazzola y Davide Foccoli (Scott Racing Team), mientras que Darío Cherchi y el colombiano Leonardo Páez (LeeCougan-Basso) completaron el podio masculino de la primera jornada a 1:08 del líder.

En la categoría femenina, Morath y Mairhofer dominaron con un crono de 59 minutos y 47 segundos, aventajando a la neerlandesa Tessa Kortekaas y Mónica Calderón (Massi ISB Sport), defensoras del título, y a la española Natalia Fischer y a la italiana Claudia Peretti (Extremadura Ecopilas), quienes hicieron un tiempo de 1:01.21 y 1:01.37, respectivamente.

Huétor Vega acogió tanto la salida como la llegada, ofreciendo un recorrido exigente con pistas rotas, rampas complicadas y senderos técnicos.

La prueba se trasladará este miércoles a Jaén, donde los ciclistas afrontarán la primera etapa maratón de 53 kilómetros y casi dos mil metros de desnivel positivo.

El trazado incluirá la zona de Jabalcuz, descensos técnicos hacia La Solana, senderos en Jamilena y la gran subida del día con casi seiscientos metros de ascenso acumulado, antes de descender por la Sierra del Neveral hasta la instalación deportiva del Olivo Arena, en la capital jiennense. EFE

