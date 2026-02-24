Espana agencias

Sumar confirma contactos con otros partidos para ampliar su coalición y una "vía de diálogo" con el "desmarcado" Podemos

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado este martes que la nueva coalición impulsada por las formaciones que integran ahora Sumar mantiene contactos con otras organizaciones y aspira a que la izquierda se amplíe "cuanto más mejor" para "conseguir reeditar gobiernos progresistas a todos los niveles".

Preguntada en rueda de prensa por los avances con otras formaciones de izquierdas tras el acto celebrado el pasado sábado para reeditar una coalición similar a Sumar para las próximas elecciones generales, Martínez Barbero ha señalado que dichos contactos "se produjeron antes, en el presente e incluso en el durante del acto del sábado".

"El objetivo es que la izquierda sea cuanto más y mejor para conseguir reeditar gobiernos progresistas a todos los niveles y hacer las políticas que hemos venido a hacer. Son políticas que están resultando, además, ser mejores. No es porque lo digamos, es porque lo dice la realidad, mejores para la ciudadanía", ha indicado.

Por su parte, el coportavoz de los Comunes adscrito a Sumar Gerardo Pisarello ha asegurado también este martes en rueda de prensa que "existen vías de diálogo abiertas" para que Podemos pueda incorporarse a la nueva coalición impulsada por los partidos de Sumar en el Gobierno y ha señalado que es "voluntad" de su espacio que esa integración "efectivamente" se produzca.

El parlamentario ha añadido que consideran que esa integración es algo que "mayoritariamente los votantes progresistas y de izquierda nos están pidiendo, que nos pongamos de acuerdo". En este sentido, ha asegurado que van a hacer "todo lo posible para que eso ocurra".

"ES PODEMOS QUIEN SE HA DESMARCADO"

Preguntada por esta misma cuestión a la diputada de Más Madrid adscrita a Sumar Tesh Sidi, ha afirmado que la formación morada en este caso "ha sido la primera en desmarcarse de la coalición y del proyecto de unidad". "Yo creo que a una cena de Navidad, perdóname la broma, se puede invitar a todo el mundo pero si el primo decide no acudir pues no se puede hacer mucho más", ha apostillado.

No obstante, ha añadido que en un proyecto de izquierda "no sobra nadie" y ha apelado a "un llamado a la responsabilidad, a la unidad y a un frente común progresista con un proyecto claro". "No tenemos tantas diferencias las izquierdas, pero sí tenemos obediencias territoriales y esas obediencias territoriales exigen unidad", ha apuntado.

La parlamentaria de Sumar ha defendido que "programáticamente se tener un programa de mínimos, un programa que represente a cada uno en sus propios territorios", y ha concluido que "lo importante es parar al fascismo, pero también que la gente llegue a final de mes y para que la gente llegue a final de mes se necesita unidad".

Sidi ha reconocido que "faltan muchas formaciones, actores y también sociedad civil para unirse a ese proyecto progresista que no puede solamente contar con cuatro formaciones". Ha mencionado que ya concurrieron en el pasado 23J "organizaciones clave" como es Compromís o la Chunta Aragonesista, entre otros".

A su juicio, aunque "se necesita ya un nombre, ya un liderazgo", también "se necesita tiempo para armar todo un debate entre las organizaciones, las militancias y eso es lo que hemos intentado hacer este fin de semana". "Todo a su debido tiempo llegará", ha añadido.

Como formación "de obediencia madrileña", Sidi ha asegurado que estarán "ahí para el pueblo de Madrid", que seguirán "hablando de Madrid" y que intentarán "revalidar al menos un gobierno progresista para seguir avanzando para toda España pero también para el pueblo madrileño".

