La Policía destina en Científica al comisario exasesor del DAO señalado por presionar a la víctima de agresión sexual

La Policía Nacional ha destinado como jefe de brigada en la Comisaría General de Policía Científica al comisario Óscar San Juan, tras ser suspendido de funciones como asesor en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) debido a la querella por agresión sexual contra el que fue máximo jefe de este cuerpo, José Ángel González.

Óscar San Juan es un comisario que actuaba como 'mano derecha' de José Ángel González hasta que se presentó la querella de una inspectora contra el DAO. Además de la denuncia por una presunta agresión sexual con penetración, la denunciante apunta a coacciones en las que habría participado el propio Óscar San Juan en su función de asesor.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han señalado que la decisión de destinar a la Comisaría General de Policía Científica se ha adoptado a expensas de la tramitación de la información reservada abierta, lo que podría finalizar con un expediente disciplinario y sanción.

Estas fuentes se han remitido a la normativa interna y a otros precedentes similares para recordar que un agente no puede ser suspendido de empleo y sueldo cuando, como es este caso, no hay ningún fallo judicial en su contra.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, de hecho, por ahora ha citado el 17 de marzo a la víctima y a su superior, el exDAO José Ángel González. La querella relata una agresión sexual y una posterior "campaña de acoso y manipulación" para lograr el silencio de la víctima.

APERTURA DE INFORMACIÓN RESERVADA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el pasado miércoles desde el Congreso de los Diputados --un día después de conocerse la querella-- la apertura de una información reservada y que Óscar San Juan había sido apartado de sus funciones como asesor en la DAO, es decir, en la máxima dirección de la Policía.

Marlaska también reconoció que se sentía decepcionado por los hechos denunciados que apuntan a una agresión sexual cometida por José Ángel González, en quien había confiado la DAO de la Policía desde 2018, cuando llegó al Ministerio del Interior. Además, negó que supiera y tapara estos hechos.

El 19 de febrero, el BOE hizo oficial el cese de José Ángel González como DAO, lo que derivó en su jubilación y en que abandonara su casa oficial y también perdiera su coche y chófer, todo ello facilitado por el Ministerio del Interior por su condición de máximo responsable operativo de la Policía.

PROTESTA SINDICAL CONTRA PRIVILEGIOS

El sindicato CEP, sin embargo, se ha concentrado este martes frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Marlaska y denunciar que al DAO se le ha permitido que "se jubile tranquilamente cobrando su pensión y sin expediente disciplinario".

"A su número dos", ha dicho David Gutiérrez, portavoz de CEP, en alusión a Óscar San Juan, "se le está reubicando en otro puesto y tampoco se le está suspendiendo de empleo y sueldo".

Según CEP, esto es "inconcebible" porque "cualquier otro policía nacional hubiera tenido consecuencias inmediatas". "Muy posiblemente, con la carga probatoria que tiene esa querella estaría detenido cualquier policía nacional", ha terciado.

El sindicato CEP ha realizado estas declaraciones en la protesta convocada por segundo día consecutivo frente al Ministerio del Interior. Este lunes fue Jupol el que también pidió la dimisión del ministro y del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras.

Desde Jupol, además, también se ha pedido que se retiren las condecoraciones 'pensionadas' al exDAO y a su asesor, ya que atesoran el primero dos cruces rojas y el segundo una medalla de plata.