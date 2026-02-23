Espana agencias

Un asesor sitúa la llegada de Mazón al Palau el 29O a las 19.30 y dice que hablaron 25 minutos antes de ir a Cecopi

Un asesor del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que ese día, por la tarde, estuvo unos "20 o 25 minutos" despachando con el 'expresident' cuando éste llegó al Palau, "sobre las 19.30 horas", y antes de dirigirse al Cecopi, en L'Eliana. Esta versión contradice a la ofrecida por los escoltas del expresidente.

Así se ha pronunciado este asesor en la declaración que ha prestado este lunes, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la riada, procedimiento por el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, asesor externo del PPCV, ha afirmado que el día de la riada estuvo en un acto con Mazón por la mañana pero no hablaron de la dana. Acordaron verse a lo largo de la tarde porque "habitualmente", cuando acababa la agenda pública, despachaban algunos asuntos.

Quedaron ese día "después de las 19 horas", ha dicho el testigo, para agregar que Mazón acudió al Palau "sobre las 19.30 horas" y hablaron durante "20 ó 25 minutos" antes de irse junto al Cecopi. En este punto, la jueza le ha indicado que los escoltas del expresidente declararon en el juzgado que cuando llegó Mazón al Palau, subió a su despacho y bajó enseguida. Dijeron que, como mucho, estuvo arriba 10 minutos. "¿A quién me tengo que creer?", le ha preguntado al asesor.

El testigo ha insistido en que él llegó al Palau sobre las 18.30 horas y subió hasta los sillones que hay delante del despacho de Mazón, donde se quedó esperando.

"Mazón --ha repetido-- llegaría pasadas las 19.30 horas. En ese momento estaba en el patio Gótico, creo que porque bajé al servicio. Cuando llegó, subimos juntos las escaleras al primer piso. Mazón llegó al Palau y entró por la puerta principal. Entró normal", ha dicho.

Cuando se juntaron, ha dicho, hablaron del CIS, de la encuesta del 9 d'Octubre. Preguntado en este punto por si Mazón le comentó algo de la dana, ha contestado que le indicó que no podían despachar mucho tiempo porque "había lío, problemas. Se acababa de inundar el metro", ha trasladado.

Mientras se encontraban ambos en el despacho, el testigo ha señalado que Mazón habló varias veces por teléfono. En el despacho, ha puntualizado, estarían "unos 20 o 25 minutos". Ha afirmado que no escuchó sus conversaciones y, una vez que colgó en una de las llamadas, le trasladó que había un problema con una presa y que había hablado con Pradas. "Sería sobre las 19.45 horas", ha concretado.

Salieron del Palau alrededor de las 20 horas, ha continuado. Mazón le trasladó que iba a ir a L'Eliana y le preguntó si le acompañaba, a lo que asintió y se fueron. Pararon en las Torres de Serrano para recoger a la jefa de prensa, que subió delante. Y les sonó el Es Alert de las 20.11 horas en todos los teléfonos.

El mensaje les sonó cuando pasaban las Torres, del otro lado del río, más allá de la estación del puente de madera, ha concretado. El 'expresident', en el trayecto, ha dicho, volvió a hablar con Pradas y le escuchó decir que estaban de camino. Luego habló de nuevo con ella cuando estaban llegando y Mazón le preguntó cómo se entraba al '112'.

"Solo comentó preocupación por Forata", ha dicho, para agregar que recordaba un comentario que hicieron cuando les llegó el Es Alert: "Esto debe ser lo mismo que llegó en Madrid con Filomena".

Cuando llegaron a L'Eliana subieron a la sala operativa y Mazón se quedó hablando con Pradas y Vicente Mompó para que le actualizaran la información. Él no estuvo presente. Ha narrado también que se habló de un problema con la entrada de llamas al '112'.

ABANDONARON EL '112' SOBRE LAS 2

El segundo Es Alert, ha indicado, les llegó cuando estaban en el Centro de Emergencias. Abandonaron las instalaciones sobre las 2 horas. Él se fue andando y Mazón en su coche.

Por último, el testigo, preguntado por si a Mazón se le dijo 'presidente, hay muchos muertos', ha dicho: "La noticia es falsa. Nadie se lo dice a Mazón delante mía", ha aclarado.

