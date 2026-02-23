Espana agencias

Pasa a disposición judicial el detenido por el crimen de una mujer en Sarriguren (Navarra)

El hombre detenido el pasado viernes acusado del asesinato de una mujer en Sarriguren, en el Valle de Egüés, ya está a disposición judicial, en concreto, ante el juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

El crimen, presunto caso de violencia de género, tuvo lugar sobre las 19.30 horas del viernes en la avenida Reino de Navarra de Sarriguren. Otra mujer, la madre del presunto autor del crimen, resultó herida y fue trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

