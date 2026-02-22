PP carga contra Marlaska por "boicotear" la comparecencia en Senado de Julio Martínez, "posible testaferro" de Zapatero

El Partido Popular (PP) sostuvo que el testimonio de Julio Martínez Martínez en la comisión del Senado es fundamental para esclarecer la presunta relación entre el rescate de la aerolínea Plus Ultra y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, debido a que Martínez habría cobrado una comisión por ese rescate y, posteriormente, su empresa habría transferido los fondos a Zapatero mediante facturación de asesorías simuladas y pagos a la empresa de las hijas del expresidente. Así lo reportó la formación política a través de declaraciones recogidas por diversos medios, planteando la hipótesis de que dicha información explicaría la supuesta resistencia oficial a colaborar con la citación del testigo.

De acuerdo con lo publicado por el PP y consignado por los medios, la controversia se originó tras la decisión de la Mesa de la Comisión de Investigación del denominado ‘caso Koldo’, que el jueves pasado aprobó el calendario para las próximas comparecencias relevantes: entre ellas, la de Julio Martínez Sola el miércoles 25 de junio a las 11:00, la de Julio Martínez Martínez el jueves 26 de junio a las 10:00 y la del propio ex presidente Zapatero el lunes 2 de julio a las 9:00. El presidente de la Comisión trasladó estos acuerdos al Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, para que se emitieran las citaciones pertinentes.

Según reportó el PP y reseñó la prensa, el Ministerio del Interior comunicó al Senado su imposibilidad de localizar a Julio Martínez Martínez, aduciendo que el nombre es común en España y que esa circunstancia dificultaba identificar y ubicar al citado. El PP, en cambio, alegó que esa explicación carece de fundamento porque Martínez fue detenido y actualmente figura como imputado, lo que hace factible recurrir a otras dependencias, como el Departamento encabezado por Félix Bolaños, para determinar su paradero.

El medio informó que para el Partido Popular este proceder del Ministerio del Interior constituye un intento deliberado de obstaculizar la asistencia de Martínez al Senado y evitar así que declare sobre su vinculación con Rodríguez Zapatero y el rescate de Plus Ultra. El PP expresó que estas acciones de bloqueo no son inéditas, pues en otras comparecencias importantes, como las de Koldo García, Javier Hidalgo y Patricia Uriz, el departamento dirigido por Marlaska ya habría tomado medidas que los populares calificaron de similares.

La bancada del PP interpretó que la supuesta negativa de Interior a ubicar a Martínez responde a “temor de lo que pudiera decir” y atribuyeron la instrucción directamente al ministro Marlaska. El grupo de la oposición agregó que, en su opinión, esta actitud se enmarca en la misma línea que otras decisiones del ministro, haciendo referencia al cese “ilegal” de Diego Pérez de los Cobos, el trato a presos de ETA o el ascenso y blindaje de un Director Adjunto Operativo (DAO) supuestamente vinculado a un caso de agresión sexual, según difundió el PP.

En declaraciones recogidas por los medios, el PP instó al Gobierno y en particular a Marlaska, a que recaben directamente información sobre el domicilio de Julio Martínez Martínez a través del propio expresidente Zapatero o del ministro Bolaños, para que se le haga llegar la citación. De acuerdo con la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo, aún existe margen para que la comparecencia se produzca.

La formación popular anunció que, si finalmente el Ejecutivo impide que Julio Martínez Martínez declare el jueves 26, recurrirá a nuevas fórmulas para garantizar su comparecencia en el Senado y evitar lo que consideraron como un “veto del Gobierno”. El PP subrayó la importancia de que se esclarezcan los hechos, insistiendo en que el testigo “posible testaferro” de Zapatero podría ser determinante en la investigación sobre Plus Ultra.

Finalmente, el PP acusó al “sanchismo” —en alusión al sector afín al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— de actuar en estado de pánico para evitar la declaración, señalando la gravedad de los hechos investigados y prometiendo no desistir en sus intentos de localizar y citar nuevamente a Julio Martínez Martínez.