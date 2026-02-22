La gestora del PSPV de Almussafes ve "improcedentes" las declaraciones de los concejales socialistas de la localidad

La comisión gestora del PSPV-PSOE de Almussafes subrayó que en situaciones relacionadas con denuncias de acoso sexual es necesario actuar con la máxima prudencia, responsabilidad y respeto, especialmente hacia la persona denunciante. Según consignó la gestora, la protección de la dignidad de la presunta víctima y la garantía de unos procedimientos realizados bajo los principios legales y estatutarios del partido deben prevalecer durante la tramitación de cualquier caso de estas características.

De acuerdo con la información divulgada por la comisión, la gestora —designada por la dirección federal del PSOE para ejercer la representación orgánica del partido en Almussafes— consideró improcedentes las declaraciones realizadas por varios concejales socialistas en torno al caso que involucra al alcalde Toni González. Según el comunicado difundido por la gestora y recogido por diversos medios, las intervenciones públicas de los ediles no fueron autorizadas por los órganos internos competentes del partido, ni surgen de una postura acordada orgánicamente.

La controversia tomó un nuevo giro a partir de la manifestación pública de los concejales del PSPV-PSOE del Ayuntamiento de Almussafes, quienes expresaron “profundo malestar” respecto a la gestión partidaria en el proceso que afecta al alcalde. La gestora respondió, mediante su comunicado, que el proceder correcto debe regirse por criterios de neutralidad y respeto tanto al marco ético como a los estatutos internos.

En las declaraciones recogidas por la comisión temporal del partido, se destacó que la legitimidad y valoración de los cargos públicos deriva de su trabajo, de su coherencia y de su compromiso con la ciudadanía y con los valores socialistas. Según publicó la gestora, la descalificación personal no constituye una vía válida para dirimir desacuerdos internos ni externos.

La comisión también consideró improcedente la emisión de comunicaciones institucionales dirigidas a la ciudadanía sobre el caso, remarcando que los canales públicos deben utilizarse conforme a criterios de neutralidad y siguiendo el marco ético y regulatorio del partido. Según detalló la gestora, todas las posiciones orgánicas del PSPV-PSOE en Almussafes deben ser canalizadas y coordinadas por este órgano hasta que finalice el procedimiento abierto ante los órganos competentes.

La gestora presidida por Rosa Peris reiteró que la Comisión de Ética y Garantías y la Ejecutiva Federal son los órganos responsables de analizar los hechos y, en caso necesario, determinar las responsabilidades pertinentes, siempre bajo el amparo de los estatutos internos. El órgano recalcó, tal como informó en su comunicado, el compromiso del PSPV-PSOE con la ejemplaridad pública, la protección de las víctimas y el estricto cumplimiento de las normas internas.

A lo largo de la comunicación, la gestora insistió en que la responsabilidad institucional y el respeto a los procedimientos constituyen las directrices fundamentales que deben guiar el actuar tanto de los cargos públicos como de los orgánicos del partido. Según publicó la comisión, cualquier intervención pública relativa a un proceso en curso debe quedar supeditada a la cautela, la coordinación y la observancia estricta de la normativa estatutaria, para preservar tanto la legitimidad institucional como la integridad de los procesos.

Finalmente, la gestora recordó que su función principal consiste en coordinar y canalizar la posición orgánica del partido en la localidad mientras se resuelve el expediente disciplinario abierto ante los órganos internos. El PSPV-PSOE reiteró a través de este órgano la necesidad de salvaguardar tanto el funcionamiento democrático como la protección de las personas implicadas en cualquier procedimiento de carácter interno o institucional, conforme a lo que exigió el comunicado divulgado por la gestora y recogido por diversos medios.