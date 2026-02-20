Espana agencias

Trasladado a una prisión de Sevilla el hombre de 81 años detenido tras la muerte de su mujer en Badajoz

El hombre de 81 años detenido tras la muerte de su mujer en la capital pacense ha sido trasladado a una prisión de Sevilla, después de que la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, acordara el pasado 12 de enero la prisión provisional comunicada y sin fianza tras quebrantar la orden de alejamiento.

El detenido fue puesto a disposición judicial el viernes 9 de enero por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer. En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia, acordó una vez prestada declaración, como medida cautelar, una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio, según informó en su momento el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Posteriormente, el 12 de enero el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. A la víctima no se le tomó declaración inicialmente al encontrarse hospitalizada, tras lo que fue dada de alta pero tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital en donde falleció varios días después.

Preguntado por este traslado de la cárcel de Badajoz a la de Sevilla, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que es una persona de más de 80 años que estaba en la enfermería, así como que la prisión está "ahora mismo" en obras y ha pasado a unas dependencias fuera de Extremadura, en concreto en Sevilla, que reúne los requisitos oportunos para alguien con dificultades de movilidad dada su edad.

Quintana ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas por este caso tras secundar un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género, ante lo que ha lamentado que es uno más y son nueve las mujeres asesinadas en España en este 2026, y que han sido cinco víctimas en menos de un año en Extremadura, ante una "lacra" respecto a la que ha reconocido que "ojalá" no tuvieran que hacer este minuto de silencio todos los meses como lo vienen haciendo.

Al respecto, ha valorado la importancia de "visibilizar el rechazo de las instituciones públicas" y que todo lo que puedan hacer desde las mismas lo deben llevar a cabo para eliminar esta lacra.

Por otro lado y preguntado por un varón detenido en Badajoz después de que la semana pasada se precipitase de un inmueble de San Roque, el delegado ha explicado que actualmente se encuentra detenido en dependencias policiales y que este viernes podría pasar a disposición judicial.

Al mismo tiempo, ha indicado que tenía una orden de alejamiento que había incumplido, razón por la cual se ha procedido a su detención, así como que, tras precipitarse, ha estado en el hospital y que se le ha detenido al haber incumplido dicha orden de alejamiento, tras lo que pasará a disposición judicial. Finalmente, ha reiterado que desconoce "exactamente" los delitos por los que se le acusa y que en cualquier caso se trata de un quebrantamiento de dicha orden de alejamiento.

